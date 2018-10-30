Вучич прокомментировал сообщение о его награждении Орденом Александра Невского

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал появившуюся информацию о его награждении российским Орденом Александра Невского, подчеркнув, что, на его взгляд, его вручение могло бы состояться в январе 2019 года в ходе визита Владимира Путина в Белград.

"Для меня это огромная честь. Все Вучичи были бы счастливы", - цитирует слова сербского лидера агентство Танюг. Он также добавил, что "было бы большой честью для Сербии, моей семьи и меня лично, если бы я получил этот Орден Александра Невского, о чем сообщается в СМИ, из рук президента России Владимира Путина".

Между тем глава Сербии сообщает, что это стало бы третьим признанием, которое он бы с трепетом хранил и гордостью демонстрировал, повесив на стене.

"У меня не очень много орденов. Я и сам мало их вручаю. Держу на стене только орден Республики Сербской и диплом почетного доктора МГИМО. Орден Александра Невского стал бы третьим в этом ряду", - указал он.

По словам Вучича, Орденом Александра Невского ранее уже награждались сербы: короли Милан Обренович и Александр Карагеоргиевич, граф Савва Владиславич Рагузинский, барон Петар Дука. В одном ряду с такими людьми, подчеркнул Вучич, находиться - огромная честь.

Напомним, что Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Так, орден Святогоблаговерного великого князя Александра Невского был учрежден 1 июня 1725 года по завещанию Петра I императрицей Екатериной I, став третьим по значимости российским орденом после ордена Андрея Первозванного и женского ордена Великомученицы Екатерины.

Согласно статуту, "Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии".