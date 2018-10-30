Вучич прокомментировал сообщение о его награждении Орденом Александра Невского

Новости

В Новом Орлеане застрелен рэпер Young Greatness 11:49
Десятки москвичей лишились квартир из-за займа "до получки" 11:48
Жительница Нижегородской области заказала убийство сына 11:46
Названы регионы-лидеры по оттоку населения в Москву 11:38
Автор провального "Пиноккио" экранизирует сказку Коллоди еще раз 11:32
АвтоВАЗ поставит на Кубу более 500 машин 11:32
В Симферополе возобновили возведение храма Святой Екатерины 11:29
Средний размер ипотечного кредита в России вырос до 2,19 млн рублей 11:29
Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения 11:28
Россиян планируют уведомлять о долгах через SMS и портал госуслуг 11:20
В Татарстане задержали 18 участников ИГ, готовивших теракты 11:17
Под Тулой опрокинулся автобус с пассажирами 11:15
Умер исполнитель роли Ходжи Насреддина Марат Арипов 11:14
50 Cent решил нейтрализовать конкурента, скупив билеты на его шоу 10:59
СК возбудил уголовное дело после затопления плавдока в Мурманске 10:55
В Перми суд оставил в силе приговор пенсионеру за случайно выросший мак 10:49
В Приамурье мать за убийство ребенка приговорили к 12 годам тюрьмы 10:45
Обновленный пикап Mitsubishi L200 попал на видео 10:37
Что обсудят премьеры стран СНГ в Астане 10:22
Под Курском найдено тело пропавшего мальчика 10:20
ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине 10:15
Kia раскрыла новые подробности о роскошном седане для России 10:12
Минск: Студенты БГУ запустили первый космический спутник 10:10
Япония запланировала эксперимент по доставке грузов через Транссиб 10:07
В Хабаровском крае сэкономили 150 млн на отказе от госзакупок 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
30.10.2018 09:39
Рубрика: В мире

Вучич прокомментировал сообщение о его награждении Орденом Александра Невского

Текст: Александр Борисов (Белград)

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал появившуюся информацию о его награждении российским Орденом Александра Невского, подчеркнув, что, на его взгляд, его вручение могло бы состояться в январе 2019 года в ходе визита Владимира Путина в Белград.

"Для меня это огромная честь. Все Вучичи были бы счастливы", - цитирует слова сербского лидера агентство Танюг. Он также добавил, что "было бы большой честью для Сербии, моей семьи и меня лично, если бы я получил этот Орден Александра Невского, о чем сообщается в СМИ, из рук президента России Владимира Путина".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В Сербии пообещали не вводить санкции против России

Между тем глава Сербии сообщает, что это стало бы третьим признанием, которое он бы с трепетом хранил и гордостью демонстрировал, повесив на стене.

"У меня не очень много орденов. Я и сам мало их вручаю. Держу на стене только орден Республики Сербской и диплом почетного доктора МГИМО. Орден Александра Невского стал бы третьим в этом ряду", - указал он.

По словам Вучича, Орденом Александра Невского ранее уже награждались сербы: короли Милан Обренович и Александр Карагеоргиевич, граф Савва Владиславич Рагузинский, барон Петар Дука. В одном ряду с такими людьми, подчеркнул Вучич, находиться - огромная честь.

Напомним, что Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Так, орден Святогоблаговерного великого князя Александра Невского был учрежден 1 июня 1725 года по завещанию Петра I императрицей Екатериной I, став третьим по значимости российским орденом после ордена Андрея Первозванного и женского ордена Великомученицы Екатерины.

Согласно статуту, "Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии".

В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков объяснил намерение Меркель уйти из политики
ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине
Рейтинг Трампа за неделю опустился до 40 процентов
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине
Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения