Законопроект Амурской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 40 841 129,3 тыс.рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 39 473 117,4 тыс.рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 1 368 011,9 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 43 755 901,2 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 47 602 877,5 тыс.рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 43 953 547,5 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 46 566 581,5 тыс.рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 197 646,3 тыс.рублей и на 2021 год профицит в сумме 1 036 296,0 тыс.рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета

1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2019 год в сумме 38 858 367,6 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 42 233 812,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 46 080 788,8 тыс.рублей.

Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в сумме 1 982 761,7 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 1 522 088,7 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 1 522 088,7 тыс.рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на 2019 год в сумме 1 982 761,7 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 1 522 088,7 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 1 522 088,7 тыс.рублей.

Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, бюджетами муниципальных образований Амурской области и нормативы отчислений доходов в местные бюджеты

Установить:

1) нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области и бюджетами муниципальных образований Амурской области, не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, законами области, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

3) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

4) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских округов, муниципальных районов и городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники финансирования дефицита областного бюджета

1. Установить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

2. Установить, что расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного бюджетом Амурской области из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), осуществляются за счет средств дорожного фонда Амурской области в 2019 году в сумме 198,4 тыс.рублей, в 2020 году в сумме 198,4 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 198,4 тыс.рублей.

Статья 6. Государственные внутренние заимствования

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Амурской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

Статья 7. Государственный внутренний долг

1. Установить предельный объем государственного долга Амурской области на 2019 год в сумме 38 858 367,6 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 42 233 812,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 46 080 788,8 тыс.рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Амурской области:

1) на 01.01.2020 в сумме 26 035 106,0 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей;

2) на 01.01.2021 в сумме 26 231 990,8 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей;

3) на 01.01.2022 в сумме 25 173, 802,6 тыс.рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Амурской области на 2019 год в сумме 765 624,9 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 886 899,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1 027 371,7 тыс.рублей.

Статья 8. Добровольные взносы и пожертвования

1. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение, поступающие в доход областного бюджета (далее - целевые средства), направляются для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются целевые средства.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 01.01.2019 целевые средства, поступившие в 2018 году в доход областного бюджета, подлежат использованию в 2019 году для достижения целей, для которых предоставлялись целевые средства.

Статья 9. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов областного бюджета) согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 1 156 738,4 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 1 632 455,1 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1 330 637,2 тыс.рублей.

4. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2020 год в сумме 1 098 838,7 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 2 328 329,1 тыс.рублей.

5. Утвердить бюджетные ассигнования на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

6. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям области субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

Статья 10. Резервный фонд Правительства области

Установить размер резервного фонда Правительства области на 2019 год в сумме 10 198,4 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 53 249,2 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 15 860,4 тыс.рублей.

Статья 11. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись

Установить дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

1) принятие комиссиями (подкомиссиями) Правительства Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений, по региональному развитию в Российской Федерации, по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Правительством Российской Федерации решений о распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов областного бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам, в случае отсутствия принятого Правительством области нормативного правового акта, устанавливающего распределение средств областного бюджета между местными бюджетами, и (или) заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований области - получателями субсидий соглашения в сроки, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденными Правительством области, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области для предоставления субсидий местным бюджетам;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда на исполнение публичных нормативных обязательств и на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам), в связи с возвратом средств из областного бюджета в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта);

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, в целях достижения установленных федеральными органами исполнительной власти в соглашениях, заключенных в целях предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, значений показателей результативности использования целевых средств и (или) объемов средств, необходимых для исполнения расходного обязательства;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, в связи с образованием экономии между мероприятиями в рамках непрограммных расходов, предусмотренных Законодательному Собранию Амурской области, контрольно-счетной палате Амурской области, Правительству Амурской области, избирательной комиссии Амурской области, представительству Амурской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, управлению гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области, уполномоченному по правам человека в Амурской области.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 16 079 911,7 тыс.рублей, в 2020 году в сумме 17 239 052,8 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 17 940 734,5 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, в 2019 году в сумме 16 079 911,7 тыс.рублей, в 2020 году в сумме 17 239 052,8 тыс.рублей, в 2021 году в сумме 17 940 734,5 тыс.рублей.

2. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 326 077,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 305 797,2 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 271 974,1 тыс.рублей и их распределение согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в размере 1,661, на 2020 год в размере 1,683, на 2021 год в размере 1,679.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год в сумме 31 140,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 31 774,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 21 515,2 тыс.рублей и их распределение согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в размере 140,20 рубля на одного жителя, на 2020 год в размере 145,53 рубля на одного жителя, на 2021 год в размере 151,35 рубля на одного жителя.

4. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 17-30 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходов на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 31 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с развитием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 32 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 33 к настоящему Закону.

8. Утвердить распределение субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 34 к настоящему Закону.

9. Утвердить распределение субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с реализацией комплекса мер по модернизации систем общего образования, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 35 к настоящему Закону.

10. Установить, что распределение субсидий местным бюджетам, за исключением установленных частями 5-9 настоящей статьи, утверждается Правительством области.

11. Утвердить объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 600 000,0 тыс.рублей.

Распределение между муниципальными образованиями дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в порядке, определенном Законом Амурской области от 11.10.2011 № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".

12. Утвердить объем дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на 2020 год в сумме 2 303,9 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 3 070,4 тыс.рублей.

Распределение между муниципальными образованиями дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов осуществляется в порядке, определенном Законом Амурской области от 11.10.2011 № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".

13. Установить, что иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предоставляются при наличии у муниципальных образований объектов, включенных в план социального развития центров экономического роста Амурской области.

Иные межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов и их распределение утверждаются Правительством области.

14. Остатки средств областного бюджета в объеме, не превышающем сумму остатков неиспользованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты (далее - денежные обязательства), направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия до 01.03.2019 главными распорядителями средств областного бюджета решений о наличии потребности в них в текущем финансовом году на основании представленных им не позднее 15.02.2019 главными администраторами доходов местных бюджетов отчетов о расходах местных бюджетов на исполнение денежных обязательств с приложением к ним копий документов, подтверждающих наличие неисполненных денежных обязательств.

15. Установить, что главные распорядители средств областного бюджета принимают решения об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, включенных в перечень, утвержденный Правительством области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 13. Способы урегулирования задолженности муниципальных образований области по бюджетным кредитам

При заключении министерством финансов области мировых соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований области в порядке, установленном статьей 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации, способами урегулирования задолженности муниципальных образований области по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, являются предоставление отсрочки, рассрочки исполнения обязательств.

Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам

1. Из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, связанных с:

1) поддержкой организации и проведения искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления;

2) развитием регионального информационно-селекционного центра;

3) обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан;

4) обеспечением населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта;

5) приобретением топлива и потреблением электрической энергии теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

6) проездом детей из многодетных семей по микропроцессорной пластиковой карте "Транспортная карта школьника";

7) реализацией полезного отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

8) поставкой вырабатываемой дизельными электростанциями электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненным к нему категориям потребителей;

9) оказанием коммунальных услуг, повлекших образование дебиторской задолженности населения, либо дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг, сложившейся в результате возникновения задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги по теплоснабжению, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию, право требования по которой передано исполнителем коммунальных услуг теплоснабжающей организации;

10) производством, публикацией и распространением в периодических печатных изданиях информационно-публицистических материалов, имеющих социально-экономическое значение для Амурской области;

11) оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

12) уплатой лизинговых платежей за приобретенную сельскохозяйственную технику;

13) приобретением электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели;

14) привлечением инвестиционных кредитов (займов) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

15) поддержкой 1 килограмма реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

16) привлечением инвестиционных кредитов (займов) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

17) приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования;

18) поддержкой начинающих фермеров;

19) привлечением инвестиционных кредитов (займов) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства;

20) развитием сельскохозяйственного производства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство в закрытых пограничных территориях поймы р. Амур;

21) поддержкой производства рыбы;

22) проведением культуртехнических мероприятий;

23) проведением сельхозтоваропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайных ситуаций, восстановительных работ;

24) поддержкой производства и реализации яиц;

25) приобретением электрической энергии, используемой в животноводстве;

26) привлечением кредитных ресурсов на осуществление приоритетных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

27) освобождением отдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета, получателями средств областного бюджета на основании нормативных правовых актов Правительства области, соответствующих общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положением об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями губернатора области, Правительства области (далее - решения) из областного бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований согласно приложениям № 11 и 12 к настоящему Закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства области, если данный порядок не определен решениями.

Статья 15. Особенности использования бюджетных ассигнований областного бюджета

Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств областного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи (если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации):

1) в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, участии в конференциях, форумах, семинарах и иных научных, методических, научно-практических мероприятиях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также договорам (государственным контрактам) об оказании услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки;

2) в размере до 70 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по договорам (государственным контрактам) на оказание услуг, связанных с предоставлением мер социальной поддержки многодетным семьям, в части обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на оказание услуг, связанных с оплатой стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, а также по договорам (государственным контрактам), связанным с проведением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и (или) снижение их негативных последствий;

3) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по остальным договорам (государственным контрактам).

Статья 16. Установление размеров индексации отдельных расходных обязательств

Установить, что с 01.12.2019 с коэффициентом индексации 1,043 к уровню 2018 года выплачиваются суммы:

ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законами Амурской области от 05.12.2005 № 99-ОЗ "О социальной поддержке граждан отдельных категорий", от 10.11.2008 № 121-ОЗ "О звании "Ветеран труда Амурской области", от 11.07.2014 № 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей";

ежемесячных пособий, предусмотренных Законами Амурской области от 09.02.1998 № 54-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью", от 26.06.1998 № 77-ОЗ "О ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР", от 27.11.1998 № 109-ОЗ "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы", от 26.04.1999 № 143-ОЗ "О ежемесячном пособии инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву", от 28.03.2000 № 230-ОЗ "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы", от 07.03.2003 № 192-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства", от 24.06.2005 № 18-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства", от 30.12.2010 № 438-ОЗ "О почетных званиях в сфере культуры и искусства Амурской области";

пособия на ребенка, предусмотренного Законом Амурской области от 11.07.2014 № 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей";

ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренного Законом Амурской области от 06.03.2012 № 15-ОЗ "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста в Амурской области";

мер социальной поддержки, установленных пунктами 2, 4 и 5 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей";

единовременной денежной выплаты, предусмотренной Законом Амурской области от 09.07.2012 № 70-ОЗ "О единовременной денежной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью";

денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, предусмотренных Законом Амурской области от 24.11.2008 № 131-ОЗ "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям (родителю) в Амурской области".

Статья 17. Дорожный фонд

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области на 2019 год в сумме 3 558 535,6 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 3 668 572,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 3 674 941,0 тыс.рублей.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов

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