Дым и искры: на видео попала жесткая посадка F-15 в Великобритании

В интернете появилось видео жесткой посадки американского истребителя F-15.

Ролик опубликован на YouTube-канале Military World Vids. В пояснении к видео говорится о том, что экстренная посадка была совершена на британской авиабазе Лейкенхит.

На ролике хорошо видно, как самолет на большой скорости заходит на посадку и касается взлетно-посадочной полосы, задействовав тормозной гак.

Высекая искры, истребитель подпрыгивает по "взлетке", его колеса дымятся, но пилоту все же удается справиться с чрезвычайной ситуацией.

Истинные причины зафиксированной на видео жесткой посадки пока неизвестны. Но в качестве одной из версий указываются возможные проблемы с двигателем.