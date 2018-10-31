Индия успешно испытала модернизированную баллистическую ракету Agni-I

Стратегические силы Индии провели во вторник успешные испытания модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд.

Об этом сообщает газета The Times of India, ссылаясь на источники в министерстве обороны страны. Пуск состоялся на полигоне острова Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша. Отмечается, что все цели в ходе испытаний были поражены, пишет ТАСС.

По данным "Интерфакса", Agni-1, стоящая на вооружении индийской армии, весит 12 тонн, дальность ее действия от 700 до 900 километров. Она может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.

Ракета Agni-I разработана организацией оборонных исследований и разработок Индии. Первый ее опытный пуск состоялся в 2002 году. Сейчас у Индии около 75 пусковых установок комплекса Agni-I.