Новости

Депутат Верховной рады рассказал об экономической катастрофе на Украине 10:01
В Крыму оценили планы Украины получить компенсацию за полуостров 10:00
Аэропорт Анадырь перейдет в федеральное ведение 09:55
В Якутии пристегнутый к батарее задержанный умер из-за прорыва трубы 09:54
"Площадь России" появится в южнокорейском Пхохане 09:53
В мировой рейтинг лучших вузов попали 14 российских университетов 09:45
В Архангельске один человек погиб в результате взрыва у здания ФСБ 09:38
В Архангельске прогремел взрыв у здания ФСБ 09:27
Частички лунного грунта, подаренные вдове Королева, продадут в США 09:25
СК начал проверку после падения девушки в московском ТЦ 09:24
Жительница Омской области родила шестого ребенка у кассы супермаркета 09:20
Пожар на нефтебазе в Югре локализовали 09:16
Илон Маск приобрел акции Tesla на 10 миллионов долларов 09:05
В Перми умер знаменитый кот-мем 09:05
Российские автомобилисты потратили на топливо триллионы рублей 09:00
На Камчатке ФАС возбудила дело против ННК из-за дорогого бензина 08:59
На Кубани после паводка помощь медиков понадобилась 515 жителям 08:44
Россияне назвали свои самые любимые праздники 08:32
Семь человек стали жертвами взрыва возле тюрьмы в Афганистане 08:01
Власти Индонезии заявили об обнаружении фюзеляжа разбившегося Boeing 07:47
Канье Уэст пожаловался на использование его в политических целях 07:19
Легализовать марихуану в Таиланде могут к Новому году 07:09
В Хабаровском крае продававшая черную икру ОПГ пойдет под суд 07:03
США призвали Саудовскую Аравию остановить бомбежку Йемена 06:26
У камчатских должников начали массово отключать электроэнергию 06:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 07:19
Рубрика: Культура

Канье Уэст пожаловался на использование его в политических целях

Американский рэпер Канье Уэст. Фото: AP Photo/Evan Vucci Американский рэпер Канье Уэст. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Американский рэпер Канье Уэст. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Американский рэпер Канье Уэст заявил в своем Twitter, что его "использовали" в политических целях. По его словам, музыкант был нужен для распространения идей, которые он не поддерживает.

Рэпер Канье Уэст отметил, что собирается дистанцироваться от политики и посвятить себя творчеству. Он также рассказал, что его глаза открылись.

Фото: youtube.com/ YoungGreatnessVEVO
В Новом Орлеане застрелен рэпер Young Greatness

СМИ связали заявление рэпера с его встречей с американским президентом Дональдом Трампом, которая состоялась в Белом доме около двух недель назад. На повестке было обсуждение реформы тюрем в поддержку темнокожего населения. Между тем музыкант подчеркнул, что это его заявление не связано с Трампом.

Накануне Канье Уэст выпустил линию футболок Blexit, которая призывает афроамериканцев выйти из рядов Демпартии. Он заявил, что не имеет никакого отношения к созданию данных футболок.

Уэст неоднократно высказывался в поддержку американского лидера, что вызвало критику 41-летнего музыканта в соцсетях и СМИ. Американский рэпер и продюсер ранее назад внезапно удалил свои аккаунты в Twitter и Instagram, никак не пояснив причину поступка. В прошлом году Уэст убрал со своей страницы в Twitter сообщения о Трампе.

Уэст считается одним из самых популярных рэперов в США. Он является обладателем рекордного числа статуэток Grammy - в его коллекции 21 подобная награда.

Культура Музыка В мире США Общество Ежедневник Светская хроника
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Верховной рады рассказал об экономической катастрофе на Украине
Власти Индонезии заявили об обнаружении фюзеляжа разбившегося Boeing
Постпред России процитировал Пушкина на заседании СБ ООН
Лидер Rammstein приехал в больницу за Лободой
СК начал проверку после падения девушки в московском ТЦ