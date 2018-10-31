Канье Уэст пожаловался на использование его в политических целях

Американский рэпер Канье Уэст заявил в своем Twitter, что его "использовали" в политических целях. По его словам, музыкант был нужен для распространения идей, которые он не поддерживает.

Рэпер Канье Уэст отметил, что собирается дистанцироваться от политики и посвятить себя творчеству. Он также рассказал, что его глаза открылись.

СМИ связали заявление рэпера с его встречей с американским президентом Дональдом Трампом, которая состоялась в Белом доме около двух недель назад. На повестке было обсуждение реформы тюрем в поддержку темнокожего населения. Между тем музыкант подчеркнул, что это его заявление не связано с Трампом.

Накануне Канье Уэст выпустил линию футболок Blexit, которая призывает афроамериканцев выйти из рядов Демпартии. Он заявил, что не имеет никакого отношения к созданию данных футболок.

Уэст неоднократно высказывался в поддержку американского лидера, что вызвало критику 41-летнего музыканта в соцсетях и СМИ. Американский рэпер и продюсер ранее назад внезапно удалил свои аккаунты в Twitter и Instagram, никак не пояснив причину поступка. В прошлом году Уэст убрал со своей страницы в Twitter сообщения о Трампе.

Уэст считается одним из самых популярных рэперов в США. Он является обладателем рекордного числа статуэток Grammy - в его коллекции 21 подобная награда.