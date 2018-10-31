Закон Карачаево-Черкесской Республики от 29 октября 2018 года № 67-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на 2019 год"

Принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 25 октября 2018 г.

Статья 1.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", устанавливается в размере, равном установленной федеральным законом величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации на 2019 год.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией