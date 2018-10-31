Законопроект Кемеровской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 129672492,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 18635107,8 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 129672492,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 128598345,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 13932705,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 129568340,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12709616,1 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 128598345,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 129568340,1 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов), заменяющие дотации (часть дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы отчислений в областной бюджет от прибыли государственных унитарных предприятий Кемеровской области

1. Утвердить нормативы отчислений в областной бюджет для государственных унитарных предприятий Кемеровской области от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно за 2018, 2019, 2020 год в размере:

5 процентов - для государственных унитарных предприятий Кемеровской области, основным видом деятельности которых являются пассажирские автоперевозки на коммерческой основе;

10 процентов - для остальных государственных унитарных предприятий Кемеровской области.

2. Установить срок уплаты в областной бюджет отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 1 июля 2019 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области за 2018 год;

до 1 июля 2020 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области за 2019 год;

до 1 июля 2021 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области за 2020 год.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 15477294 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15750137,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15885814,4 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Кемеровской области на 2019 год в сумме 1700000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1700000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1700000 тыс. рублей.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 7. Условно утвержденные расходы

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 7290514,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8263883,7 тыс. рублей.

Статья 8. Резервный фонд

Утвердить размер резервного фонда Коллегии Администрации Кемеровской области на 2019 год в сумме 100000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100000 тыс. рублей.

Статья 9. Дорожный фонд Кемеровской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области на 2019 год в сумме 8161940,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9107811 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11787028 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2019 год в сумме 18079451,1 тыс. рублей, в том числе дотации 6859675,3 тыс. рублей, субсидии 2574748,5 тыс. рублей, субвенции 6930029,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1714997,6 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 13930565,9 тыс. рублей, в том числе дотации 3113793,9 тыс. рублей, субсидии 2295167,4 тыс. рублей, субвенции 7130951,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1390653 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 12707454,1 тыс. рублей, в том числе дотации 2892983,8 тыс. рублей, субсидии 1262265,2 тыс. рублей, субвенции 7246374,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1305830,5 тыс. рублей.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", на 2019 год в сумме 53536,7 тыс. рублей.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области, на 2019 год в сумме 70139294,9 тыс. рублей, в том числе дотации 16954099,5 тыс. рублей, субсидии 7582651,5 тыс. рублей, субвенции 44540346,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1062197,1 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 61953578,5 тыс. рублей, в том числе дотации 10093322 тыс. рублей, субсидии 5927154,2 тыс. рублей, субвенции 44761889,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1171212,4 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 58979626 тыс. рублей, в том числе дотации 8092879 тыс. рублей, субсидии 4906757,8 тыс. рублей, субвенции 44894594,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1085394,9 тыс. рублей.

Установить, что Управление Федерального казначейства по Кемеровской области вправе осуществлять в 2019 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кемеровской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 11 - 52 к настоящему Закону.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 44 рубля.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год 1,98, на 2020 год 1,96, на 2021 год 1,95.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету, на 2019 год в сумме 2275,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2275,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2275,8 тыс. рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области, на 2019 год в сумме 133668 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 137450 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 137662 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Томской области, на 2019 год в сумме 18668,1 тыс. рублей.

Статья 11. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по статьям и видам источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 53 к настоящему Закону.

Статья 12. Предельный объем государственного долга Кемеровской области

Установить предельный объем государственного долга Кемеровской области на 2019 год в сумме 111037385 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 114665640 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 116858724 тыс. рублей.

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области на 1 января 2020 года в сумме 33238303 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 31213927 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 27561315 тыс. рублей.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Кемеровской области

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кемеровской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 54 к настоящему Закону.

Статья 14. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета

Установить, что главное финансовое управление Кемеровской области является уполномоченным органом на получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета и на осуществление предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области действий, связанных с получением данного кредита.

Статья 15. Размеры выплат по отдельным публично-нормативным обязательствам

Утвердить размеры ежемесячных денежных выплат, установленных законами Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий":

ветеранам Великой Отечественной войны, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 629 рублей;

ветеранам труда - 420 рублей;

реабилитированным лицам - 733 рубля;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 629 рублей.

Статья 16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с:

возмещением части затрат на приобретение элитных семян;

возмещением части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;

возмещением части затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота при проведении мероприятий по борьбе с лейкозом;

поддержкой племенного животноводства;

возмещением части затрат на восстановление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

возмещением части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

возмещением части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб;

производством сельскохозяйственной продукции;

грантовой поддержкой для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

грантовой поддержкой начинающих фермеров;

грантовой поддержкой для развития семейных животноводческих ферм;

возмещением части затрат на закупку отдельных видов сельскохозяйственной продукции от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

поддержкой автомобильного транспорта и железнодорожного транспорта пригородного сообщения по регулируемым тарифам;

поддержкой средств массовой информации по организации трансляции теле- и радиопрограмм;

компенсацией части процентной ставки по банковским кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности, резидентами технопарка, участниками зон экономического благоприятствования;

возмещением затрат, понесенных в связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской области;

предоставлением финансовых средств работодателям на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительных рабочих мест (в том числе надомных) для инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей и стажировку выпускников-инвалидов;

компенсацией поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

возмещением затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки;

возмещением затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков;

возмещением части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции;

возмещением части затрат, связанных с внедрением на промышленных предприятиях энергосберегающих производственных технологий и оборудования, а также проведением исследований для реализации инвестиционных проектов;

возмещением части затрат на разработку и реализацию программ повышения производительности труда на промышленных предприятиях, в том числе при внедрении на них принципа бережливого производства, направленного на повышение эффективности производства и конкурентоспособности;

осуществлением государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализацией мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области.

Статья 17. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, предоставляются:

1) для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Кемеровской области "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации";

2) для предоставления имущественного взноса в целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кемеровской области;

3) для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка, которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи: дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные дети, дети-инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях);

4) для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

5) для реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров инноваций социальной сферы;

6) для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей;

7) для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

8) для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию;

9) для реализации мероприятий при освобождении отдельных категорий собственников жилых помещений от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

10) для реализации проектов в сфере культуры и искусства, развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

11) для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта;

12) для реализации мероприятий в сфере молодежной политики;

13) для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С;

14) для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение;

15) для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования;

16) для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;

17) для предоставления имущественного взноса в целях поддержки промышленной деятельности;

18) для финансового обеспечения объекта инфраструктуры поддержки экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

19) для финансового обеспечения единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий:

1) негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кемеровской области", не являющейся государственным учреждением Кемеровской области, для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на 2019 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 тыс. рублей;

2) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области" в виде имущественного взноса на 2019 год в сумме 69472 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 69472 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 69472 тыс. рублей;

3) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка, которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи: дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные дети, дети-инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях), на 2019 год в сумме 590 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 590 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 590 тыс. рублей;

4) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2019 год в сумме 94350,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 94350,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 94350,2 тыс. рублей;

5) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, одним из учредителей которых является Кемеровская область или муниципальное образование Кемеровской области, относящимся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, для реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров инноваций социальной сферы на 2019 год в сумме 5559,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7596,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8092,8 тыс. рублей;

6) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей, на 2019 год в сумме 1453 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1453 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1453 тыс. рублей;

7) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, на 2019 год в сумме 532,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 532,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 532,3 тыс. рублей;

8) некоммерческим социально ориентированным организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях, на 2019 год в сумме 180 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 180 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 180 тыс. рублей;

9) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области" для реализации мероприятий при освобождении отдельных категорий собственников жилых помещений от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год в сумме 14376,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 14376,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14376,3 тыс. рублей;

10) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации проектов в сфере культуры и искусства, развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации на 2019 год в сумме 1300 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1300 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1300 тыс. рублей;

11) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2019 год в сумме 1520 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1520 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1520 тыс. рублей;

12) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики на 2019 год в сумме 600 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 600 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 600 тыс. рублей;

13) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на 2019 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2000 тыс. рублей;

14) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение, на 2019 год в сумме 4484 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4484 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4484 тыс. рублей;

15) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, на 2019 год в сумме 5382 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5382 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5382 тыс. рублей;

16) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2019 год в сумме 264,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 264,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 264,6 тыс. рублей;

17) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Кемеровской области" в виде имущественного взноса на 2019 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20000 тыс. рублей;

18) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для создания регионального экспортного центра, на 2019 год в сумме 5000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5000 тыс. рублей;

19) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для создания единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 2019 год в сумме 10000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10000 тыс. рублей.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области.

Статья 18. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области предоставляются из областного бюджета для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области.

Бюджетные кредиты могут быть предоставлены только тем муниципальным районам (городским округам) Кемеровской области, которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом.

Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности.

Бюджетные кредиты муниципальным районам (городским округам) Кемеровской области могут быть предоставлены на основании договора, заключенного главным финансовым управлением Кемеровской области с администрациями муниципальных районов (городских округов).

Установить проценты за пользование бюджетными кредитами для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области, в размере 0,1 процента годовых от суммы предоставляемого бюджетного кредита.

Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) Кемеровской области бюджетных кредитов осуществляются в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным районам (городским округам) Кемеровской области без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита и процентов за пользование бюджетным кредитом.

2. Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области:

для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области на срок, выходящий за пределы финансового года, на 2019 год в сумме 500000 тыс. рублей;

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) Кемеровской области, на срок, не выходящий за пределы финансового года, на 2019 год в сумме 500000 тыс. рублей.

Статья 19. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Кемеровской области

В 2019 году не допускается увеличение численности государственных гражданских служащих Кемеровской области, работников органов государственной власти Кемеровской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Кемеровской области, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.

Статья 20. Мораторий

Объявить мораторий на установление льгот по уплате налогов и сборов в областной бюджет в 2019, 2020, 2021 годах, за исключением льгот, установленных законами Кемеровской области, принятыми и официально опубликованными до 1 января 2019 года.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Кемеровской области С.Е.Цивилев

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