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31 октября 2018 г.

Закон Кемеровской области от 29 октября 2018 года № 80-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области на 2019 год"

Дата подписания 29 октября 2018 г.
Опубликован 31 октября 2018 г.

Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 24 октября 2018 года

Настоящий Закон принят на основании и в целях реализации пункта 4 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области на 2019 год

Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области на 2019 год составляет 8387 рублей.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области С.Е.Цивилев

 

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