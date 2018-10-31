Закон Кемеровской области от 29 октября 2018 года № 80-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области на 2019 год"

Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 24 октября 2018 года
Настоящий Закон принят на основании и в целях реализации пункта 4 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области на 2019 год
Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области на 2019 год составляет 8387 рублей.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области С.Е.Цивилев
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