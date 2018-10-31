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31.10.2018 04:41
Рубрика: В мире

Минюст США обвинил нескольких граждан Китая в промышленном шпионаже

Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам разведслужб Китая, а также работающим на них хакерам. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

В США хакер заплатит почти 9 миллионов долларов за крупную кибератаку

Речь идет о Чжа Жон и Чай Мэн, которые работали на министерство госбезопасности КНР, а также о трех их сообщниках, которые занимались кибервзломами, пишет ТАСС. Всем им вменяется в вину кража технологий для производства турбореактивных двухконтурных авиадвигателей, которые используются в пассажирских авиалайнерах американского и европейского производства.

Кроме того, отдельные обвинения предъявлены еще двум гражданам КНР. Они подозреваются в кибервзломах неназванной технологической компании со штаб-квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния).

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