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31.10.2018 / 13:01
Коллекция
Текст: Карина Мелкумян
Prada Sidonie: новая сумка Prada, соединившая прошлое и настоящее
Фото: Prada
Фото: Prada

Дебют моделей Prada Sidoniе состоялся на нью-йоркском показе Prada Resort 2019. Разноцветные сумки плавных обтекаемых форм, с одной стороны, выглядят совершенно как "модели из будущего", с другой, отсылают к архивам бренда: как недавним, так и датированным началом прошлого века.
От сегодняшнего дня в них - выверенные до сантиметра эргономичные формы, необычная изогнутая ручка, насыщенные цвета и смелые контрасты. Из далекого прошлого - металлическая фурнитура: пряжки и детали крепления напоминают элементы, которые еще в 1913 году использовал для оформления своих элегантных дорожных сумок основатель бренда Prada, Марио Прада. Благодаря этому соединению, принципиально нового и традиционного, сумки выглядят настоящими футуристическими объектами, способными вписаться в любой стиль: как классический, так и, например, спортивный. В московских магазинах модели Prada Sidonie появятся уже в ноябре.

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