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31.10.2018,  
20:21
Текст:  Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)

"Сармат" летит в серию

Стратегический комплекс РС-28 "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой начнет массово поступать в войска через два с небольшим года. В оборонно-промышленном комплексе страны сказали ТАСС, что после принятия новинки на вооружение, один полк РВСН с таким ядерным арсеналом в 2021 году заступит на боевое дежурство. Тогда же начнется серийное производство ракеты и необходимой техники.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Предполагается, что сначала "Сарматом" оснастят Краснознаменную ракетную дивизию в город Ужур (Красноярский край). На позициях одного из ее полков под РС‑28 оборудуют две шахтные пусковые установки. В дальнейшем количество пусковых увеличат до штатной численности - в каждой воинский части их будет шесть.

При общем весе сто тонн новая ракета доставит до 10 тонн полезной нагрузки в любую точку мира

Разработанный в Миассе Центром имени В. П. Макеева, этот ядерный боеприпас со временем полностью заменит в войсках тяжелую ракету Р-36М2 (на Западе ее прозвали "Сатаной"), которая выпускалась на Украине. Эксперты утверждают: по своим характеристикам новая жидкостная ракета, уже классифицированная в НАТО как "Сатана-2", по многим параметрам превосходит предшественницу.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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При общем весе 100 тонн новая ракета с разделяющейся головной частью доставит до 10 тонн полезной нагрузки в любую точку мира. А ее высокая энергетика скажется не только на боевой эффективности, но и позволит разнообразить способы противодействия средствам ПРО, в том числе космическому эшелону ударных средств. "Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования дает возможность доставлять боевые блоки к целям не только по энергетически оптимальным траекториям с жесткими азимутами подлета, но и наносить удары с различных направлений, включая доставку блоков через Южный полюс", - ранее заявил бывший руководитель 4-го ЦНИИ минобороны ­генерал Владимир Василенко.

А перелететь через Северный полюс этой ракете вообще не составит проблем. Есть информация, что в качестве боевой начинки "Сармата" могут использовать гиперзвуковые планирующие блоки "Авангард", разгоняющиеся до скорости в 20 "махов".

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