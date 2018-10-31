Пара ракетоносцев Ту-160 направлена в район учений НАТО

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России отправились в плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Их маршрут проходит над Северной Атлантикой, где идут учения НАТО под названием Trident Juncture.

Продолжительность полетов российских самолетов дальней авиации составит около 10 часов.

"После выполнения полетного задания экипажи вернутся на аэродром базирования. Мероприятие проходит в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - подчеркнули в официальном сообщении Минобороны РФ.

Отметим, что стартовавшие 25 октября учения НАТО являются самыми масштабными за 16 лет. В них участвуют сухопутные войска, авиация и флот 29 стран атлантического блока. Свои контингенты направили нейтральные Швеция и Финляндия.

Всего в маневрах задействовано 53 тысячи солдат и офицеров, более 250 самолетов и вертолетов, более 65 морских кораблей и судов, а также свыше 10 тысяч единиц бронетехники и транспорта.

Не сможет принять участие в учениях лишь французский вертолетоносец Dixmude. 17 октября на его палубе потерпел крушение многоцелевой вертолет NH-90TTH "Кайман". В результате инцидента ранения получили четверо военных моряков, один из которых был госпитализирован. Вертолетоносец был направлен на базу в Брест.