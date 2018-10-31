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31.10.2018,  
17:23
Текст:  Николай Грищенко

Пара ракетоносцев Ту-160 направлена в район учений НАТО

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России отправились в плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Их маршрут проходит над Северной Атлантикой, где идут учения НАТО под названием Trident Juncture.

Продолжительность полетов российских самолетов дальней авиации составит около 10 часов.

Фото: Военный учебно-научный центр ВМФ России
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"После выполнения полетного задания экипажи вернутся на аэродром базирования. Мероприятие проходит в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - подчеркнули в официальном сообщении Минобороны РФ.

Отметим, что стартовавшие 25 октября учения НАТО являются самыми масштабными за 16 лет. В них участвуют сухопутные войска, авиация и флот 29 стран атлантического блока. Свои контингенты направили нейтральные Швеция и Финляндия.

Всего в маневрах задействовано 53 тысячи солдат и офицеров, более 250 самолетов и вертолетов, более 65 морских кораблей и судов, а также свыше 10 тысяч единиц бронетехники и транспорта.

Не сможет принять участие в учениях лишь французский вертолетоносец Dixmude. 17 октября на его палубе потерпел крушение многоцелевой вертолет NH-90TTH "Кайман". В результате инцидента ранения получили четверо военных моряков, один из которых был госпитализирован. Вертолетоносец был направлен на базу в Брест.

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