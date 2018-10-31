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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

4 ноября в "Олимпийском" пройдет юбилейный концерт "Ночных снайперов"

Текст: Андрей Васянин

Диана Арбенина, лидер "Ночных снайперов" все делает всерьез и на 100 процентов. И не терпит работы спустя рукава. "Когда человека рядом со мной устраивает результат на "четыре", я думаю: "Какого черта ты здесь?" - говорит она в интервью.

Фото: EPA/MARTA PEREZ
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К юбилейному концерту группа, по словам ее лидера, готовилась с конца прошлого года - репетировала и переосмысливала хиты, вспоминала забытые песни, оттачивала новые. В этом году у НС было несколько премьер и все, как одна - громкие. Например, абсолютный хит "Грустные люди", вышедший сначала в сольном исполнении Дианы, а потом в дуэтном, с Сергеем Лазаревым. Потом зазвучали печальная "Короны", удалая "Раскаленные"… Все это будет, конечно же, спето на праздничном концерте "Ночные снайперы. 25 лет", программу которого лидер группы назвала "очень крутой и с точки зрения продакшна, и с точки зрения тех людей, которые придут на эту сцену нас поздравить".

Фото: REUTERS
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Специальными гостями концерта-праздника станут Григорий Лепс и - внимание! - Светлана Сурганова, с которой Диана выступит на одной сцене впервые за 15 лет.

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