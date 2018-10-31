Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А

Академия столичного "Спартака" временно приостановила работу. Произошло это по итогам расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А.

Сегодня в академию поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы.

"В связи с предписанием временно приостанавливается работа столовой и интерната", - приводит официальный сайт "красно-белых" слова директора академии Дмитрия Сидорова.

Он сообщил, что учебно-тренировочный процесс будет скорректирован. До 5 декабря воспитанникам академии нельзя выступать в официальных соревнованиях.