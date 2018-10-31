Смоленский губернатор встретился с представителями польского бизнеса

Новости

Две трети новой военной техники Германии признали непригодными 16:47
"Яндекс", Mail.ru Group и Rambler подпишут антипиратский меморандум 16:46
На Кубани экс-полицейского осудят за продажу "красивых" номеров" 16:45
В Татарстане арестовали предполагаемых участников "ИГ" 16:41
Косачев рассказал о грядущих изменениях миграционного законодательства 16:41
В Москве пенсионерам подняли прожиточный минимум 16:20
В Минске стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 16:13
Завершилась реконструкция парка 850-летия Москвы 16:08
Путин приедет на Всемирный русский народный собор 16:06
Россия заняла 31 строчку в новом рейтинге Doing Business-2019 16:02
На Ямале участковый осужден за смерть задержанного от переохлаждения 16:01
Владимир Путин встретится с немецкими бизнесменами 16:01
Nissan озвучил комплектации нового X-Trail для России 16:00
СК проверит связь подорвавшего здание ФСБ с запрещенными организациями 15:53
В Роспотребнадзоре рассказали, какую "незамерзайку" не стоит покупать 15:50
В Оренбуржье шестерых военных и полицейского осудили за мошенничество 15:47
Телеканалы начали маркировать аналоговый эфир буквой "А" 15:45
Актриса описала, как именно ее домогался 67-летний "капитан Барбосса" 15:42
Австрия отказалась подписывать Всемирный пакт о миграции 15:40
Касаткина проиграла на "Элит Трофи" в Китае 15:35
Минобороны: Боевики планируют провокацию с хлором в провинции Алеппо 15:23
Детский омбудсмен Архангельска проведет свое расследование взрыва 15:20
ФИФА обсудит с Катаром увеличение числа участников ЧМ-2022 15:15
В Курске суд арестовал обвиняемого в убийстве мальчика 15:09
Все на виду: новинки Golden Bridge Titane DLC часового дома Corum 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 16:04
Проект: В регионах

Смоленский губернатор встретился с представителями польского бизнеса

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с президентом компании JMP Flowers (Республика Польша) Ярославом Пташеком, в ходе которой стороны обсудили перспективы реализации на территории Смоленской области инвестиционного проекта, предполагающего строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию цветов.
Фото: Администрация Смоленской области Фото: Администрация Смоленской области
Фото: Администрация Смоленской области

Компания JMP Flowers - ведущий производитель цветов в Польше и один из крупнейших в Европе (входит в ТОП-5 европейских предприятий отрасли) по реализации выращиваемой продукции. На сегодняшний день в ассортименте компании представлено 2000 видов орхидей и более 70 сортов роз. Стоит отметить, что все тепличные комплексы JMP Flowers оснащены передовым оборудованием - специализированным освещением и автоматической системой контроля климата, что позволяет создать необходимые условия для выращивания цветов круглый год. Кроме того, компании принадлежит самая большая в мире теплица (ее площадь - 10 гектаров одним массивом), предназначенная для разведения орхидей.

На протяжении последних лет предприятие активно сотрудничает с партнерами из России - оптовыми региональными дистрибьюторами растений, магазинами и салонами цветов, бюро ландшафтного дизайна и флористическими студиями, крупными розничными сетями из различных регионов страны. В настоящее время компания нацелена на расширение и развитие цветочного бизнеса в Российской Федерации. В частности, руководство фирмы вынашивает планы по строительству нового современного тепличного комплекса на территории Смоленской области. По предварительным данным, общий объем инвестиций в проект составит порядка 60 миллионов евро.

Обращаясь к польским инвесторам со словами приветствия, Алексей Островский подчеркнул: "Рад приветствовать Вас, господин Пташек (президент компании JMP Flowers), и Ваших коллег на Смоленской земле. Как руководитель региона я крайне приветствую развитие нашего делового сотрудничества. Знаю, что JMP Flowers - динамично развивающаяся компания, которая входит в пятерку крупнейших предприятий в Европе по выращиванию орхидей. Уверен, что мои подчиненные о всех плюсах локализации Вашего производства на территории области проинформировали - я имею в виду возможности региона по электро- и газоснабжению, преференции в налоговом и инвестиционном законодательстве".

В свою очередь, Ярослав Пташек поблагодарил губернатора за возможность лично обсудить перспективы делового сотрудничества. "Спасибо Вам, Алексей Владимирович, и Вашей команде за радушный прием. Безусловно, строительство теплиц для выращивания цветов - сложный, многоступенчатый процесс. В первую очередь, необходимо подобрать подходящий участок. Нам уже предложили три потенциальных инвестиционных площадки", - отметил президент компании, добавив, что для успешной реализации проекта и полноценного функционирования тепличного комплекса к построенным объектам инфраструктуры нужно будет подвести инженерные сети (газ, электроэнергию, водоснабжение), а также обеспечить доступ к информационным ресурсам Интернета.

Губернатор заверил инвесторов в своей готовности сделать все возможное для локализации производства на территории Смоленской области и обеспечения подвода необходимых инженерных коммуникаций: "После того, как Вами будет выбрана площадка, отвечающая всем техническим требованиям, мы на 100% обеспечим выполнение "дорожной карты", которая необходима для реализации инвестиционного проекта. Это касается требуемых объемов электроэнергии, газа, проведения скоростного Интернета, а также иных вопросов. Вы получите самые льготные условия для того, чтобы не только сохранить вложенные средства, но и преумножить их".

В продолжение обсуждения Ярослав Пташек проинформировал, что в планах руководства компании - организовать обучающие курсы и стажировки для будущего персонала: "Залог успеха любого бизнеса - высококвалифицированные кадры. Мы направим своих ведущих сотрудников сюда, в Смоленскую область, чтобы они провели ряд обучающих занятий для местных специалистов. Параллельно с этим планируем пригласить смолян на стажировку в Польшу. К тому моменту, когда тепличный комплекс будет готов к запуску, весь коллектив уже пройдет необходимую подготовку".

Говоря о потенциальных рынках сбыта, президент JMP Flowers пояснил, что в перспективе компания намерена поставлять выращиваемые на Смоленщине цветы не только в регионы России, но и в европейские государства: "Наши орхидеи, производимые в Стенжице, по праву считаются лучшими в Польше. Мы хотим, чтобы цветы, которые мы будем выращивать в Смоленской области, стали лучшими в России. Также предполагаем, что продукция, производимая на смоленском тепличном комбинате, начнет поставляться и на экспорт - в страны Европейского союза".

Комментируя прозвучавшую информацию, глава региона заявил: "Исходя из того, что я услышал, у Вас, господин Пташек, очень профессиональный подход к развитию бизнеса. Локализация производства на Смоленщине - это очень короткое и, так называемое, скоростное "плечо" до рынков сбыта Вашей продукции как внутрь России, так и в Европу. В радиусе 500 км от Смоленска проживает порядка 60 миллионов человек. И это только в Российской Федерации. Рядом Москва - огромный мегаполис. Помимо этого, к Вашим услугам - удобная транспортная логистика. Через территорию нашего региона проходит федеральная трасса М1 "Беларусь", которая по оценкам экспертов является лучшей международной трассой в Российской Федерации".
В завершение встречи инвестор предложил Алексею Островскому посетить производственные мощности компании в Польше, чтобы лично ознакомиться с технологическим процессом. "Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас, Алексей Владимирович, побывать в любом из наших тепличных комплексов, чтобы лично оценить, как работает один из крупнейших производителей цветов в Европе, - сказал Ярослав Пташек. - Также позвольте еще раз выразить слова признательности Вам и всей Вашей команде за профессиональный подход. Могу сказать, что бизнес-план для данного инвестиционного проекта практически готов. Я рассчитываю, что наша компания в самое ближайшее время примет положительное решение, и мы сможем приступить к реализации задуманного".

Подводя итоги деловых переговоров, губернатор резюмировал: "Приятно было познакомиться с Вами. Я гарантирую, что Ваш инвестиционный проект будет находиться на моем личном сопровождении. Считаю его очень значимым для Смоленской области, поскольку это позволит привлечь дополнительные инвестиции в наш регион, создать новые рабочие места для его жителей и будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленская область - инвестировать легко и безопасно
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа
Песков рассказал о защите российских компаний от санкций
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии