Смоленский губернатор встретился с представителями польского бизнеса

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с президентом компании JMP Flowers (Республика Польша) Ярославом Пташеком, в ходе которой стороны обсудили перспективы реализации на территории Смоленской области инвестиционного проекта, предполагающего строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию цветов.

Компания JMP Flowers - ведущий производитель цветов в Польше и один из крупнейших в Европе (входит в ТОП-5 европейских предприятий отрасли) по реализации выращиваемой продукции. На сегодняшний день в ассортименте компании представлено 2000 видов орхидей и более 70 сортов роз. Стоит отметить, что все тепличные комплексы JMP Flowers оснащены передовым оборудованием - специализированным освещением и автоматической системой контроля климата, что позволяет создать необходимые условия для выращивания цветов круглый год. Кроме того, компании принадлежит самая большая в мире теплица (ее площадь - 10 гектаров одним массивом), предназначенная для разведения орхидей.

На протяжении последних лет предприятие активно сотрудничает с партнерами из России - оптовыми региональными дистрибьюторами растений, магазинами и салонами цветов, бюро ландшафтного дизайна и флористическими студиями, крупными розничными сетями из различных регионов страны. В настоящее время компания нацелена на расширение и развитие цветочного бизнеса в Российской Федерации. В частности, руководство фирмы вынашивает планы по строительству нового современного тепличного комплекса на территории Смоленской области. По предварительным данным, общий объем инвестиций в проект составит порядка 60 миллионов евро.

Обращаясь к польским инвесторам со словами приветствия, Алексей Островский подчеркнул: "Рад приветствовать Вас, господин Пташек (президент компании JMP Flowers), и Ваших коллег на Смоленской земле. Как руководитель региона я крайне приветствую развитие нашего делового сотрудничества. Знаю, что JMP Flowers - динамично развивающаяся компания, которая входит в пятерку крупнейших предприятий в Европе по выращиванию орхидей. Уверен, что мои подчиненные о всех плюсах локализации Вашего производства на территории области проинформировали - я имею в виду возможности региона по электро- и газоснабжению, преференции в налоговом и инвестиционном законодательстве".

В свою очередь, Ярослав Пташек поблагодарил губернатора за возможность лично обсудить перспективы делового сотрудничества. "Спасибо Вам, Алексей Владимирович, и Вашей команде за радушный прием. Безусловно, строительство теплиц для выращивания цветов - сложный, многоступенчатый процесс. В первую очередь, необходимо подобрать подходящий участок. Нам уже предложили три потенциальных инвестиционных площадки", - отметил президент компании, добавив, что для успешной реализации проекта и полноценного функционирования тепличного комплекса к построенным объектам инфраструктуры нужно будет подвести инженерные сети (газ, электроэнергию, водоснабжение), а также обеспечить доступ к информационным ресурсам Интернета.

Губернатор заверил инвесторов в своей готовности сделать все возможное для локализации производства на территории Смоленской области и обеспечения подвода необходимых инженерных коммуникаций: "После того, как Вами будет выбрана площадка, отвечающая всем техническим требованиям, мы на 100% обеспечим выполнение "дорожной карты", которая необходима для реализации инвестиционного проекта. Это касается требуемых объемов электроэнергии, газа, проведения скоростного Интернета, а также иных вопросов. Вы получите самые льготные условия для того, чтобы не только сохранить вложенные средства, но и преумножить их".

В продолжение обсуждения Ярослав Пташек проинформировал, что в планах руководства компании - организовать обучающие курсы и стажировки для будущего персонала: "Залог успеха любого бизнеса - высококвалифицированные кадры. Мы направим своих ведущих сотрудников сюда, в Смоленскую область, чтобы они провели ряд обучающих занятий для местных специалистов. Параллельно с этим планируем пригласить смолян на стажировку в Польшу. К тому моменту, когда тепличный комплекс будет готов к запуску, весь коллектив уже пройдет необходимую подготовку".

Говоря о потенциальных рынках сбыта, президент JMP Flowers пояснил, что в перспективе компания намерена поставлять выращиваемые на Смоленщине цветы не только в регионы России, но и в европейские государства: "Наши орхидеи, производимые в Стенжице, по праву считаются лучшими в Польше. Мы хотим, чтобы цветы, которые мы будем выращивать в Смоленской области, стали лучшими в России. Также предполагаем, что продукция, производимая на смоленском тепличном комбинате, начнет поставляться и на экспорт - в страны Европейского союза".

Комментируя прозвучавшую информацию, глава региона заявил: "Исходя из того, что я услышал, у Вас, господин Пташек, очень профессиональный подход к развитию бизнеса. Локализация производства на Смоленщине - это очень короткое и, так называемое, скоростное "плечо" до рынков сбыта Вашей продукции как внутрь России, так и в Европу. В радиусе 500 км от Смоленска проживает порядка 60 миллионов человек. И это только в Российской Федерации. Рядом Москва - огромный мегаполис. Помимо этого, к Вашим услугам - удобная транспортная логистика. Через территорию нашего региона проходит федеральная трасса М1 "Беларусь", которая по оценкам экспертов является лучшей международной трассой в Российской Федерации".

В завершение встречи инвестор предложил Алексею Островскому посетить производственные мощности компании в Польше, чтобы лично ознакомиться с технологическим процессом. "Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас, Алексей Владимирович, побывать в любом из наших тепличных комплексов, чтобы лично оценить, как работает один из крупнейших производителей цветов в Европе, - сказал Ярослав Пташек. - Также позвольте еще раз выразить слова признательности Вам и всей Вашей команде за профессиональный подход. Могу сказать, что бизнес-план для данного инвестиционного проекта практически готов. Я рассчитываю, что наша компания в самое ближайшее время примет положительное решение, и мы сможем приступить к реализации задуманного".

Подводя итоги деловых переговоров, губернатор резюмировал: "Приятно было познакомиться с Вами. Я гарантирую, что Ваш инвестиционный проект будет находиться на моем личном сопровождении. Считаю его очень значимым для Смоленской области, поскольку это позволит привлечь дополнительные инвестиции в наш регион, создать новые рабочие места для его жителей и будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы".