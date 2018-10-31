Стала известна погода на ноябрьские праздники

В День народного единства - 4 ноября - в столичном регионе будет тепло и дождливо. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал и. о. руководителя Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, ночью в воскресенье ожидается до 4 градусов тепла, а днем - до плюс 10 градусов.

В субботу, 3 ноября, тоже возможен небольшой дождь. Ночью будет плюс 1-6, днем 6-8 выше нуля.

С понедельника, 5 ноября, начнет выглядывать солнце. Днем от 5 до 10 градусов тепла. По словам Киктева, это существенно выше климатической нормы. Следующая короткая рабочая неделя тоже начнется с теплой и солнечной погоды.