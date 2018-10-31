Аэропорт Анадырь перейдет в федеральное ведение

Правительство Чукотского автономного округа передаст аэропорт Анадырь в федеральное подчинение.

Произойдет это в следующем году. Власти региона отмечают, что передача аэропорта позволит ежегодно экономить на его обслуживании 66 миллионов рублей. Все другие аэропорты автономного округа уже находятся в федеральном ведении.

Как сообщает в среду ТАСС со ссылкой на региональное управление транспорта, связи и дорожного хозяйства, по поводу передачи аэропорта Анадырь есть соответствующее поручение президента страны Владимира Путина. Сейчас власти Чукотки готовят необходимую документацию и пересчитывают долги предприятия, чтобы передать его федеральной структуре с нулевым балансом на счетах.

Ежегодно этот аэропорт приносит 100 миллионов рублей убытка при субсидии из бюджета региона в 66 миллионов. А основные долги складываются из отложенных штрафов за невыполненные предписания надзорных органов по приведению аэропорта в соответствие нормам законодательства.

После передачи предприятия освободившиеся бюджетные средства власти региона направят на субсидирование внутренних и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.