Харбин вошел в список Рамсарской конвенции

Новости

Стала известна дата премьеры возрожденной Toyota Supra 12:20
В Подмосковье наркополицейские проверили ночные клубы 12:19
В Казани впервые выступят косплееры из Японии 12:18
Власти: Крыму нужно два миллиарда рублей на ограждение школ дети садов 12:15
Ростовского нумизмата осудят за почтовую контрабанду античных монет 12:14
Корвет "Бойкий" опробует антиторпеду из "Пакета" 12:14
Контракт на поставку систем С-400 в Индию заключен в рублях 12:07
Москву ждет последний холодный день недели 12:00
4 ноября в "Олимпийском" пройдет юбилейный концерт "Ночных снайперов" 11:59
Российские подлодки вооружили новыми торпедами "Физик" 11:58
Расследовать ЧП на плавдоке в Мурманске будет специальная комиссия 11:58
Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений между Беларусью и США 11:57
Видео: В акваторию камчатского заповедника зашел самый редкий кит 11:57
Эван Питерс и Джон Бернтал снимутся в комедийном вестерне 11:55
В Крыму наградят людей, спасавших пострадавших при ЧП в колледже 11:50
В Петербурге вспомнили жертв теракта над Синаем 11:44
Сбой датчика разделения ступеней стал причиной аварии "Союза-ФГ" 11:40
На Кубани арестован директор цирка, где львица напала на ребенка 11:36
Амурчанин нашел на своем участке останки людей с пулевыми ранениями 11:33
В приквеле "Игры престолов" сыграет звезда фильмов Дэвида Линча 11:30
МВД Якутии начало служебную проверку после смерти задержанного мужчины 11:26
Названы самые популярные места для поездок на ноябрьские праздники 11:22
Volkswagen показал дизайн нового пикапа 11:08
Госсовет Крыма согласовал назначение двух вице-премьеров 11:00
Под Астраханью сгорела рыболовецкая база 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 12:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Харбин вошел в список Рамсарской конвенции

После рассмотрения и утверждения на 54-м заседании Постоянного комитета Рамсарской конвенции о водно-болотных угодиях (Ramsar Convention) город Харбин официально включен в первый "Список городов с водно-болотными угодьями международного значения".
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

Для прохождения сертификации города-кандидаты были выдвинуты правительствами разных стран, затем оценены и сертифицированы Рамсарской конвенцией.

Фото: partnery.cn
На курорте Ябули в КНР панды удивились снегу

После этого прошедшие сертификацию населенные пункты вошли в "Список городов с водно-болотными угодьями международного значения".

Справка "РГ"

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, была принята в феврале 1971 года в городе Рамсар (Иран).

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин сократил вдвое срок решения о выдаче маткапитала
Депутат Верховной рады рассказал об экономической катастрофе на Украине
Власти Индонезии заявили об обнаружении фюзеляжа разбившегося Boeing
Путин запустил новое месторождение алмазов в Якутии
СК начал проверку после падения девушки в московском ТЦ