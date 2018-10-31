Харбин вошел в список Рамсарской конвенции

После рассмотрения и утверждения на 54-м заседании Постоянного комитета Рамсарской конвенции о водно-болотных угодиях (Ramsar Convention) город Харбин официально включен в первый "Список городов с водно-болотными угодьями международного значения".
Для прохождения сертификации города-кандидаты были выдвинуты правительствами разных стран, затем оценены и сертифицированы Рамсарской конвенцией.
После этого прошедшие сертификацию населенные пункты вошли в "Список городов с водно-болотными угодьями международного значения".
Справка "РГ"
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, была принята в феврале 1971 года в городе Рамсар (Иран).