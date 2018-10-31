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31.10.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД Якутии начало служебную проверку после смерти задержанного мужчины

Текст: Юлия Гарднер

Руководство якутского участкового, который пристегнул задержанного мужчину к батарее наручниками, привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает региональное МВД. В ведомстве начали служебную проверку случившегося.

Напомним, в здании администрации Нижнеколымского района был обнаружен мертвый мужчина, пристегнутый наручниками к радиатору. По предварительным данным, его смерть наступила от термического шока. По данному факту в республиканском управлении СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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В МВД рассказали детали происшествия. В ночь с 22 на 23 октября участковому поступил вызов о скандале в селе Андрюшкино. Хулиганил пьяный местный житель. Со слов хозяйки дома, он несколько раз ударил ее по лицу.

Полицейский три раза отводил мужчину домой, но тот вновь возвращался в злополучный дом. На четвертый раз страж правопорядка отвел задержанного в здание администрации, где за неимением помещения временно работал. Из-за того, что 47-летний слесарь ЖКХ сопротивлялся, пристегнул его наручниками к радиатору и ушел.

Пытаясь освободиться, мужчина сорвал вентиль системы отопления. Утром его тело с термическими ожогами обнаружили работники администрации.

"Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится на сайте МВД.

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