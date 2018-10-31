Амурчанин нашел на своем участке останки людей с пулевыми ранениями

Следователи СУ СК РФ по Амурской области начали доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков на одном из приусадебных участков села Верхнеблаговещенского.

Местный житель, копая яму, обнаружил несколько человеческих черепов и множество костных останков. О страшной находке он заявил в правоохранительные органы. По предварительной оценке специалистов, кости принадлежат не менее чем десяти людям.

- В настоящее время костные останки, которые были изъяты, направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В ее рамках будет проведено медико-криминалистическое исследование, в ходе которого будет установлена давность наступления смерти и механизм образования пулевых ранений на этих костных останках, - сказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СК РФ по области Олег Мясоедов.