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31.10.2018 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Амурчанин нашел на своем участке останки людей с пулевыми ранениями

Текст: Александр Ярошенко

Следователи СУ СК РФ по Амурской области начали доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков на одном из приусадебных участков села Верхнеблаговещенского.

Фото: depositphotos.com
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Местный житель, копая яму, обнаружил несколько человеческих черепов и множество костных останков. О страшной находке он заявил в правоохранительные органы. По предварительной оценке специалистов, кости принадлежат не менее чем десяти людям.

- В настоящее время костные останки, которые были изъяты, направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В ее рамках будет проведено медико-криминалистическое исследование, в ходе которого будет установлена давность наступления смерти и механизм образования пулевых ранений на этих костных останках, - сказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СК РФ по области Олег Мясоедов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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