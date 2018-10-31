В Хабаровском крае продававшая черную икру ОПГ пойдет под суд

Шесть членов организованной преступной группы, скупавших черную икру у браконьеров и перепродававших ее, предстанут перед судом.

В СК РФ по Хабаровскому краю завершили расследование возбужденного в их отношении уголовного дела о незаконном приобретении, хранении и перевозке производных особо ценных водных биологических ресурсов.

По версии следствия, с 2013 года по 2017 год местные жители скупали незаконно добытую икру осетровых, перерабатывали ее и фасовали. Затем перевозили продукцию в Уссурийск, а оттуда - в Москву по железной дороге.

Во время обыска у одного из обвиняемых изъяли 1200 килограммов черной икры стоимостью более 19 миллионов рублей.

Региональное следственное управление сообщает, что все шестеро во время расследования дела признали свою вину и раскаялись.