Вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра

В среду утром вулкан Эбеко (остров Парамушир) выбросил пепел на два километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
Шлейф от выброса растянулся в юго-восточном направлении от исполина на три километра.
В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода нет.
Справка "РГ"
Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.
В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.