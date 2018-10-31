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31.10.2018 03:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра

Текст: Юлия Гарднер

В среду утром вулкан Эбеко (остров Парамушир) выбросил пепел на два километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Фото: ANSA
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Шлейф от выброса растянулся в юго-восточном направлении от исполина на три километра.

В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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