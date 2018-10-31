В Ижевске подросток погиб под упавшей на него конструкции фонтана

В Ижевске 15-летний подросток погиб из-за упавшей на него конструкции фонтана. Происшествие случилось сегодня, около 17.00 в парке культуры и отдыха имени Горького, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным силовиков, группа школьников, среди которых был погибший, гуляла около этого фонтана. Конструкция была законсервирована на зиму. Часть ее упала на голову подростку. От травмы головы он скончался.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").

Следователи уже осмотрели место происшествия, приступили к выемке документов фирмы-изготовителя фонтана и допрашивают очевидцев.