В Казани впервые выступят косплееры из Японии

Японские косплееры впервые выступят в Казани на XXVIII Международном конвенте фантастики, толкинистики и ролевых игр "Зиланткон". Костюмированное шоу покажут в рамках Года Японии в России.

Фестиваль "Зиланткон", который традиционно проводится в Казани в начале ноября в ДК Ленина, в этом году совпал с Днями бизнеса и культуры Японии в Татарстане. И, конечно, ролевики не могли не пригласить в гости известных на весь мир косплееров из Страны восходящего солнца. Они не только продемонстрируют здесь свои яркие костюмы в стиле аниме, но и проведут мастер-классы.

Также на нынешнем "Зилантконе" можно будет познакомиться с театральным искусством и литературой Японии, освоить азы боевых искусств.

Программа "Зиланткона" как обычно будет насыщенной: дуэли, концерты, литературные конкурсы и балы.

Что касается Дней бизнеса и культуры Японии в Татарстане, то они продлятся до 10 ноября.

В их рамках состоится международная научно-практическая конференция "Россия - Япония: политика, история и культура" в Казанском федеральном университете. В кинотеатре "Мир" состоится фестиваль японского кино, а в Национальном музее РТ - фестиваль японской культуры.