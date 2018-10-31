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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье шестерых военных и полицейского осудили за мошенничество

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье суд приговорил к лишению свободы сроком от десяти месяцев до пяти лет членов организованной группы, в состав которой входили шестеро военных Тоцкого гарнизона, бывший капитан полиции и гражданский. Под видом сотрудников наркоконтроля фигуранты выманили у троих потерпевших более 350 тысяч рублей.

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Как сообщило Главное военное следственное управление СК России, в ноябре 2015 года осужденные, представившись сотрудниками ФСКН РФ, под предлогом проведения обыска напали на троих военнослужащих, которые, по их мнению, употребляли наркотические средства (чего на самом деле не происходило). Обещая не привлекать потерпевших к уголовной ответственности, фигуранты дела получили от пострадавших более 350 тысяч рублей.

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В зависимости от роли каждого, подсудимые были признаны виновными в разбое, мошенничестве, краже и злоупотреблении должностными полномочиями.

Помимо лишения свободы, Оренбургский гарнизонный военный суд назначил осужденным штрафы в размере от 10 000 до 40 000 рублей. Кроме того, они выплатят потерпевшим в общей сложности более 356 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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