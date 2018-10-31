СУЭК-Кузбасс получила гран-при II Сибирского экологического форума

Компания "СУЭК-Кузбасс" удостоена гран-при в рамках II Сибирского экологического форума, прошедшего в Новокузнецке.

Компанией "СУЭК-Кузбасс" были представлены экспонаты представляющие передовые технологии водоочистки в обеспечении экологической безопасности шахт "Талдинская-Западная 1" и им. А. Д. Рубана, а также перспективные технологии защиты атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения на предприятии УДиУМ. Проекты, объединенные названием "Чистая вода" и "Чистый воздух", представленные на конкурс "Лучший экспонат", были награждены главным призом экологического форума.

На протяжении многих лет в АО "СУЭК-Кузбасс" реализуется комплексная природоохранная программа. Обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития СУЭК. Компания реализует комплекс мероприятий по охране воздушных ресурсов (дегазация шахт и утилизация метана), охране водных ресурсов (очистка сточных вод), энергоэффективности, рекультивации земель и сохранения биоразнообразия. С 2011 по 2017 годы на эти цели было направлено 4 млрд. рублей. В планах на ближайшие пять лет инвестиции в экологию составят еще 5 миллиардов рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК - Кузбасс