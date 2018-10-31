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31.10.2018 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Красноярске открылся новый городской парк

Новая рекреационная зона, получившая название Покровский парк, разместилась на склоне Караульной горы недалеко от часовни Параскевы Пятницы. Его открыли губернатор Красноярского края Александр Усс и глава краевого центра Сергей Еремин.

Как рассказали в красноярской мэрии, течение всего лета в парке проводилось благоустройство. Здесь сделали дополнительное озеленение и ландшафтные формы, заменили брусчатку, обустроили парковку на 100 автомобилей, а также зону для остановки туристических автобусов.

В скверах парка оформили несколько тематических локаций. Так, для городских мероприятий под открытым небом создали амфитеатр с посадочными местами и площадкой для сцены.  В сквере с восточной стороны склона сделали пешеходные дорожки, установили скамейки и площадку для детей разных возрастов. В сквере с западной стороны созданы пешеходные маршруты, построена площадка для выгула и дрессировки собак. Также для посетителей парка создали визит-центр, где расположены сувенирная лавка, небольшое кафе и туалеты.

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В парке проводилась масштабная работа по организации современной системы освещения. Для создания проекта была привлечена компания, которая проектировала иллюминацию в московском парке "Зарядье". Кроме установки современной системы паркового освещения, в парке заменили подсветку часовни Параскевы Пятницы и склона Караульной горы.

Александр Усс поблагодарил за работу строителей и руководство компании "Юнипро", которые стали инициаторами появления в Красноярске нового места отдыха для горожан.

- Я убежден, что подобные островки красивых ландшафтных решений, комфортные для местных жителей любого возраста, должны появляться в самых разных районах города. Покровский парк уже сравнивают с московским парком "Зарядье", и такая аналогия нам даже нравится, - отметил Александр Усс.

Глава города Сергей Еремин подчеркнул, что сейчас самая главная задача - это поддержание порядка на территории новой зоны отдыха.

- Мы уже вырабатываем механизмы ухода за насаждениями и обеспечения общего благоустройства. Этот парк должен жить - в нем будут проводить свободное время жители города, поэтому он всегда должен быть чистым и ухоженным, - рассказал Сергей Еремин.

Добавим, в Красноярске продолжается создание современных рекреационных зон. К преображению популярных мест отдыха горожан подключаются и бизнес-структуры. Так, реконструкция Покровского парка была сделана за счет средств компании "Юнипро". На строительство парка организация выделила 100 миллионов рублей.

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