Жительница Омской области родила шестого ребенка у кассы супермаркета

Жительница города Называевск Омской области родила прямо у кассы супермаркета, не успев оплатить покупки. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного минздрава, это были стремительные роды, ребенок появился на свет при сроке беременности в 38 недель.

Это произошло еще 11 октября, однако известно о неординарных родах 28-летней сибирячки стало только теперь, когда в сети появилось видео с камер наблюдения супермаркета. Женщина подошла с тележкой на кассу, но не успев выложить из нее все покупки, почувствовала начало схваток. Посетительницы магазина и кассир уложили роженицу на пол, подстелив одежду. Не прошло и двух минут, как в зале появилась фельдшер.

В итоге роды, которые заняли всего около трех минут, прошли успешно, в семье появился уже шестой ребенок, которого назвали Иваном. Как уточнили в минздраве Омской области, на пятый день маму с ребенком выписали из больницы. Вес новорожденного составил три килограмма 620 граммов, рост - 53 сантиметра.