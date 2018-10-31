Именем Сергея Шнурова могут назвать аэропорт в Санкт-Петербурге

Российский музыкант, актер и предприниматель Сергей Шнуров вошел в лонг-лист имен, которыми могут дополнить название аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, всего в ходе второго этапа конкурса "Великие имена России" жители регионов страны предложили одиннадцать конкурентоспособных имен кандидатов.

Инициаторами присвоения аэропортам России имен "выдающихся соотечественников" стали Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

"Завершен второй этап конкурса. Финальное голосование стартует 12 ноября. К составленным ранее спискам добавлены одиннадцать имен", - цитирует сообщение пресс-службы палаты агентство. Уточняя: во втором этапе конкурса приняли участие девяносто тысяч россиян, предложивших варианты имен выдающихся соотечественников для почти полусотни аэропортов.

Одиннадцать новых имен - это те, кто набрали от пятисот и далее голосов. Все они добавлены к региональным спискам, сформированным общественными палатами субъектов РФ ранее. В том числе: капитан "Зенита" Анюков, один из основоположников советской космонавтики Решетнев, Михаил Ломоносов, вратарь Яшин, философ Иммануил Кант, художник Николай Рерих, Владимир Ленин, гетман Войска Запорожского Хмельницкий, собственно Шнуров.

Третий этап конкурса стартует сегодня, 31 октября. Теперь специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов в отношении наиболее популярных имен, и тройки кандидатов по каждому аэропорту, названные большинством респондентов, войдут в шорт-лист для окончательного голосования.

Финал марафона продлится с 12 по 30 ноября этого года.

Ранее Сергей Шнуров похвастался своим выдвижением в ряды через Instagram, напомнив, что петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступило против инициативы. Аргументируя это тем, что музыкант олицетворяет собой "бескультурье".

Перед этим сообщалось, что музыкант в четвертый раз женился.