Новости

Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 30.10.2018
Эксперты выяснили, какие сериалы предпочитают россияне 30.10.2018
Гитарист группы Manowar Карл Логан арестован за детское порно 30.10.2018
Для перезапущенного аниме-сериала про принцесс сделали VR-сайт 30.10.2018

Именем Сергея Шнурова могут назвать аэропорт в Санкт-Петербурге

НОВОСТЬ31.10.2018, 12:55
Текст:   Олег Усков

Российский музыкант, актер и предприниматель Сергей Шнуров вошел в лонг-лист имен, которыми могут дополнить название аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, всего в ходе второго этапа конкурса "Великие имена России" жители регионов страны предложили одиннадцать конкурентоспособных имен кандидатов.

Инициаторами присвоения аэропортам России имен "выдающихся соотечественников" стали Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

"Завершен второй этап конкурса. Финальное голосование стартует 12 ноября. К составленным ранее спискам добавлены одиннадцать имен", - цитирует сообщение пресс-службы палаты агентство. Уточняя: во втором этапе конкурса приняли участие девяносто тысяч россиян, предложивших варианты имен выдающихся соотечественников для почти полусотни аэропортов.

Фото: youtube.com/ Usersub
Видео: Томми Вайсо, Нео, дон Корлеоне и другие с лицом Николаса Кейджа

Одиннадцать новых имен - это те, кто набрали от пятисот и далее голосов. Все они добавлены к региональным спискам, сформированным общественными палатами субъектов РФ ранее. В том числе: капитан "Зенита" Анюков, один из основоположников советской космонавтики Решетнев, Михаил Ломоносов, вратарь Яшин, философ Иммануил Кант, художник Николай Рерих, Владимир Ленин, гетман Войска Запорожского Хмельницкий, собственно Шнуров.

Третий этап конкурса стартует сегодня, 31 октября. Теперь специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов в отношении наиболее популярных имен, и тройки кандидатов по каждому аэропорту, названные большинством респондентов, войдут в шорт-лист для окончательного голосования.

Финал марафона продлится с 12 по 30 ноября этого года.

Ранее Сергей Шнуров похвастался своим выдвижением в ряды через Instagram, напомнив, что петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступило против инициативы. Аргументируя это тем, что музыкант олицетворяет собой "бескультурье".

Перед этим сообщалось, что музыкант в четвертый раз женился.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рецензии

Новости

⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Проигранное место": хороший плохой хоррор Надежды Михалковой 12:40
Погиб автор хитов Лепса, Булановой и Орбакайте Владимир Бородин 29.10.2018
Лидеру Rammstein Линдеманну в Москве подарили Ленина 29.10.2018
⧣ музыка
Дочь Ленни Кравица рассказала о домогательствах 30.10.2018
В Новом Орлеане застрелен рэпер Young Greatness 30.10.2018
⧣ Сергей Шнуров
Фото: Шнуров подтвердил, что женился в четвертый раз 24.10.2018
СМИ: Сергей Шнуров секретно женился в четвертый раз 20.10.2018