Контракт на поставку систем С-400 в Индию заключен в рублях

Индия и Россия заключили контракт на поставку новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в рублях. Таким образом, страны перешли на расчеты в национальной валюте вместо долларов.

Об этом заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов сообщил в Гаване, где он участвовал в заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает РИА Новости. Покупка пяти полков ЗРК С-400 обойдется Индии в 5,4 миллиарда долларов. Контракт страны заключили в начале октября нынешнего года.

Индия стала третьей страной, которая приобретает С-400. ЗРК уже купили Китай и Турция.

С-400 "Триумф" - зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. В состоянии уничтожать как воздушные цели, в том числе самые разные ракеты, так и наземные объекты. Он действует на расстоянии в 400 километров и на высоте - до тридцати.