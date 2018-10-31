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31.10.2018,  
12:14
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Корвет "Бойкий" опробует антиторпеду из "Пакета"

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Экипаж корвета Балтийского флота "Бойкий" применит в акватории Балтики новейший противолодочный комплекс для защиты от торпедной атаки.

Торпедная стрельба в море будет лишь одним из эпизодов плановых учений, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. "Атаковать" корвет будет малый противолодочный корабль Ленинградской военно-морской базы "Зеленодольск". Он выпустит по "Бойкому" учебную торпеду.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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"Бойкий" будет отбиваться с помощью противолодочного комплекса "Пакет", в который входят реактивные антиторпеды М-15. Они самостоятельно находят цель по акустическим сигналам и идут на поражение со скоростью до 50 узлов. Антиторпеды считаются защитой последнего рубежа: их дальность действия - менее полутора километров.

После совместного маневрирования "Бойкий" и "Зеленодольск" выполнят задачи по противодиверсионной обороне и проведут внутрикорабельные тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

Справка "РГ"

Противолодочный комплекс "Пакет", стоящий на штатном вооружении корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22350, предназначен для уничтожения подлодок и торпед в ближней зоне корабля. Состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах. Комплекс автоматически вырабатывает целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаруживает, классифицирует и определяет параметры движения атакующих корабль торпед.

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