Пропавший в Ленобласти подросток найден мертвым

В Ленинградской области найдено тело 16-летнего юноши, который 27 октября ушел из дома в городе Луга, сообщает управление СК по Ленинградской области.

- Следователь СКР произвел осмотр места происшествия и тела погибшего, в ходе которого видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, - уточнили в управлении.

Дело по факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "убийство". Правоохранительные органы искали его четыре дня, пока в ночь на 31 октября не обнаружили во дворе частного дома тело. Поиски могли продолжаться и дольше - в доме никто не проживал, он был заперт.

Расследование уголовного дела продолжается, однако ранее стало известно, что в день своего исчезновения юноша встречался и немного выпивал с друзьями. Они полагают, что приятелю могло стать плохо, он добрел куда смог, лег на землю и замерз.