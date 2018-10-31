Под Астраханью сгорела рыболовецкая база

В Володарском районе Астраханской области произошел пожар на рыболовецкой базе "Сазанья бухта". По информации управления МЧС РФ по Астраханской области, на ликвидацию пожара ушло чуть более получаса.

Рыболовецкая база в селе Верхние Колки загорелась в ночь на 31 октября. Огнем оказалось охвачено около 75 квадратных метров строений.

На место происшествия оперативно отправился пожарный расчет. В два часа ночи пожар удалось полностью ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в тушении участвовали около пяти человек от МЧС и муниципальной пожарной команды. Предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Кстати

На днях в том же самом Володарском районе спасатели тушили пожар в рыбном цехе. Там огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.