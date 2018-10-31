Новости

Студентов и преподавателей, спасавших раненых в Керчи, наградят 11:50
В Петербурге вспомнили жертв теракта над Синаем 11:44
Сбой датчика разделения ступеней стал причиной аварии "Союза-ФГ" 11:40
На Кубани арестован директор цирка, где львица напала на ребенка 11:36
Амурчанин нашел на своем участке останки людей с пулевыми ранениями 11:33
В приквеле "Игры престолов" сыграет звезда фильмов Дэвида Линча 11:30
МВД Якутии начало служебную проверку после смерти задержанного мужчины 11:26
Названы самые популярные места для поездок на ноябрьские праздники 11:22
Volkswagen показал дизайн нового пикапа 11:08
Госсовет Крыма согласовал назначение двух вице-премьеров 11:00
Под Астраханью сгорела рыболовецкая база 10:56
В Афганистане 20 военных и чиновников погибли при крушении вертолета 10:55
В детсадах Астраханской области нашли гнилые овощи 10:53
Ущерб от деятельности "Кэшбери" составляет 3 миллиарда рублей 10:53
С Сильвестра Сталлоне сняли обвинения в домогательствах 10:53
При взрыве в здании ФСБ в Архангельске один человек погиб и трое пострадали 10:52
Президент подписал закон о лицензировании автобусных перевозок 10:50
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания штрафа 10:35
Путин утвердил сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал 10:19
В Липецке из-за гололеда столкнулись шесть машин 10:18
СМИ: Иванка Трамп отменила визит в Сеул из-за КНДР 10:12
Путин подписал закон о запрете рекламы услуг по написанию диссертаций 10:11
Взрыв у здания ФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва 10:06
Депутат Верховной рады рассказал об экономической катастрофе на Украине 10:01
В Крыму оценили планы Украины получить компенсацию за полуостров 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Астраханью сгорела рыболовецкая база

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

В Володарском районе Астраханской области произошел пожар на рыболовецкой базе "Сазанья бухта". По информации управления МЧС РФ по Астраханской области, на ликвидацию пожара ушло чуть более получаса.

Рыболовецкая база в селе Верхние Колки загорелась в ночь на 31 октября. Огнем оказалось охвачено около 75 квадратных метров строений.

В Ростове сгорели несколько павильонов на авторынке "Фортуна"

На место происшествия оперативно отправился пожарный расчет. В два часа ночи пожар удалось полностью ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в тушении участвовали около пяти человек от МЧС и муниципальной пожарной команды. Предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Кстати

На днях в том же самом Володарском районе спасатели тушили пожар в рыбном цехе. Там огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин сократил вдвое срок решения о выдаче маткапитала
Депутат Верховной рады рассказал об экономической катастрофе на Украине
Власти Индонезии заявили об обнаружении фюзеляжа разбившегося Boeing
Путин запустил новое месторождение алмазов в Якутии
СК начал проверку после падения девушки в московском ТЦ