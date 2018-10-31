В Ростовской области на трассе перевернулся бензовоз

В Октябрьском районе Ростовской области на федеральной трассе М-4 Дон перевернулся бензовоз Mercedes. Как сообщили в управлении МЧС по Ростовской области, сейчас на месте происшествия дежурят спасатели.

Сообщение о том, что на федеральной автотрассе опрокинулся бензовоз, поступило спасателям около 13.00. Чтобы не допустить возгорания топлива на месте происшествия организовано дежурство спасателей: сейчас там находятся восемь человек личного состава и две машины спецтехники.

В пресс-службе ведомства уточнили, что после того, как на место аварии приедет специализированная техника и из бензовоза откачают топливо, машину эвакуируют.

Ликвидацией последствий аварии в общей сложности занимается более 20 человек. К работе привлечено восемь единиц техники.