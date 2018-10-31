Югорский опыт сохранения национальных языков поможет всей стране

Предложение губернатора Югры Натальи Комаровой об урегулировании графической основы национальных языков поможет сохранить исчезающие языки народов России. Оно прозвучало во время выездного заседания совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Ханты-Мансийске под председательством президента России Владимира Путина. В целом опыт Югры по сохранению национальных языков может быть полезен всей стране.

Записать и запомнить

По данным Росстата, в России живут представители 190 национальностей. Согласно законодательству республики и автономные округа вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с русским. Официальный статус этих языков закреплен региональными уставами и законами. Сегодня в отдельных субъектах Федерации государственными являются 24 языка. Еще 15 имеют официальный статус, например, в Югре это ненецкий и хантыйский, они могут быть использованы в официальном делопроизводстве. Однако речь не столько о них, сколько о множестве других языков, не имеющих спасительного статуса "государственный". Так, коренные народы автономного округа говорят на шести диалектах и у каждого есть своя письменность.

Наталья Комарова предложила внести изменения в федеральное законодательство, чтобы урегулировать вопросы утверждения графической основы языков коренных малочисленных народов РФ. Речь идет об их алфавитах, а также правилах орфографии и пунктуации. Ведь именно сохранение письменности позволяет не только передавать язык из поколения в поколение, но и изучать его.

- Важно обеспечить фундамент для научно-методической работы - развитие письменности, - заявила глава Югры. - Такое решение точно будет из числа тех, которые позволят ликвидировать одну из "задач-долгостроев".

Владимир Путин отметил, что это действительно важный вопрос. Он положительно оценил опыт Югры по сохранению, развитию и популяризации родных языков народов, проживающих в округе.

- Это очень яркий пример межнациональной гармонии, которым мы должны гордиться - подчеркнул он.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Татьяна Дмитриева отмечает, что проблема письма для национальных языков стоит остро. Например, для хантыйского в течение буквально нескольких лет было предложено несколько вариантов написания. В профессиональном сообществе идут оживленные дискуссии на эту тему, а ныне действующий алфавит, правила орфографии и принцип письма - фонематический - утвердили только в 2014 году, тогда были опубликованы правила и справочники хантыйской орфографии.

- Конечно, письменность нужна, и ее необходимо унифицировать, вводить единые принципы, - подчеркивает профессор Дмитриева, - потому что очень трудно обучать языку, когда графика меняется из года в год. История так складывалась, что письменность в разных языках и диалектах формировалась постепенно, в разное время. Например, есть диалекты, которые различаются больше, чем отдельные языки. Эти особенности надо обязательно учитывать.

Учат на родном

- Сохранение старых культур и традиций - не есть признак консервации жизни, - отмечает директор Института российской истории РАН Юрий Петров. - Она идет вперед, но забывать о том, как жили наши предки, конечно же, нельзя. В Югре не забывают, здесь проводится большая работа по сохранению языков коренных народов.

Югра - полиэтнический регион: сегодня здесь живут представители 124 национальностей. Среди них ненцы, ханты и манси - коренные малые народы Севера (КМНС). Меры по сохранению, развитию и популяризации родных языков в округе принимаются на государственном уровне. Такие разделы есть во многих госпрограммах, регулирующих реализацию национальной политики, развитие образования, культуры и гражданского общества, а также социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера. На меры поддержки только по одной этой программе в 2017 году было выделено около 40 миллионов рублей. Почти 45 миллионов в 2019-м будет выделено некоммерческим организациям, которые занимаются популяризацией родных языков северян. Субсидии положены и печатным СМИ, издаваемым на языках народов Севера, например, журналы "Витсам" и "Хатлые", выходящие на мансийском и хантыйском языках, в 2018 году получили на развитие почти по миллиону рублей.

Во всех детских садах Югры реализуют программу "Социокультурные истоки", которая формирует уважительное отношение к нематериальному духовному наследию народов России. В ее рамках дошкольникам преподают родные языки и чтение на них, а также краеведение, историю, географию Югры, основы национальных культур и даже видов спорта. В большинстве школ региона проходят концерты, фестивали культур и конкурсы: "Говорим и поем на родном языке", "Литературные гостиные".

Как сообщили в региональном правительстве, в 2018-2019 учебном году изучение родных языков КМНС, хантыйского (казымский, сургутский, ваховский диалекты), мансийского и ненецкого, проводится в 12 детсадах, 26 школах и трех учреждениях дополнительного образования. Всего в них учится более двух тысяч детей. Чтобы стимулировать их успехи, в регионе проводят олимпиаду, победители которой получают губернаторские премии. Например, ее размер для обладателя "золота" составляет пять тысяч рублей. Дети и взрослые каждый февраль, в Международный день родных языков, пишут фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках. В 2018 году в акции приняли участие более 500 человек.

При этом учителя родного языка и литературы КМНС более 10 лет принимают участие в региональном конкурсе профессионального мастерства, а его победители участвуют во Всероссийском мастер-классе учителей родных языков.

Член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте России Владимир Зорин подчеркивает: в Югре работа по сохранению родных языков ведется на достойном уровне. По его словам, этот позитивный опыт имеет значение для всей страны, ведь не в каждом регионе родные языки находятся под такой опекой властей.

Языки поддержит фонд

- Языки коренных народов - под угрозой исчезновения. Шаг вперед, чтобы эта угроза не была реализована, нам позволяет сделать обновленный в этой части закон об образовании. Для развития системы преподавания национальных языков, подготовки и экспертизы соответствующих программ, учебной литературы считаем крайне востребованным создание Фонда поддержки родных языков России. И нам очень приятно, что решение об этом принято именно сегодня, - подчеркнула Наталья Комарова на заседании совета.

Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации накануне своего визита в Ханты-Мансийск. Новая организация призвана формировать условия для сохранения и изучения родных языков народов России, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием государства. Он поможет издавать национальные учебники, повышать квалификацию педагогов, решать иные проблемы. Учредителями Фонда стали Министерство просвещения РФ и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). В течение трех месяцев правительство утвердит составы правления и попечительского совета Фонда, а работать он начнет с начала 2019 года.

- Эта организация не заменяет государственную систему образования, а дополняет ее, - отмечает президент федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс. - Например, она позволит оперативно реагировать на нужды, которые возникают у народов.