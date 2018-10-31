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1 ноября 2018 г. 18:12
"Родина"
Текст: Сергей Шахиджанян
Родина - №1118 (11)

Сокровища из лавки старьевщика

Первая публикация фронтовых фотографий из коллекции москвича Артура Бондаря
Артур Бондарь - по образованию лингвист, по профессии - фотограф. А по призванию - историк-архивист. Собранная им за много лет коллекция фотонегативов - поразительна!
Артур Бондарь. Фото: Сергей Шахиджанян
Артур Бондарь. Фото: Сергей Шахиджанян

- Почему негативы? Однажды мне в руки попало несколько фотопанорам, сделанных для советских газет. На печатной странице "Правды" они смотрелись безупречно - уходящие вдаль бойцы с пулеметом "Максим", покореженный фашистский танк, обгоревшие деревья. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что фотопанорама сделана из почти десяти разных фотографий! Художник-ретушер виртуозно склеил фрагменты разных снимков, места стыков зарисовал тушью и белилами... Вот поэтому я решил, что буду собирать только первоисточники - негативы.

Совсем недавно во французском городе Арле коллекционеру улыбнулась несказанная удача.

- В лавке старьевщика я наткнулся на уголок "Все по 25 евро", - рассказывает Артур. - И там в куче барахла обнаружил несколько коробочек со стеклянными и пленочными негативами времен Первой мировой войны. Не поверил своим глазам: 25 евро за 300 старинных негативов!

Пленки и "стекла" оказались во вполне приличном состоянии. Благодаря большому формату (9х12 см и 4х6 см) на фотографиях отличная деталировка, за сотню с лишним лет изображение ничуть не поблекло. Артур считает, что архив принадлежал артиллеристу французской армии. На всех снимках - одна крупнокалиберная пушка. Место съемки, судя по всему, - под Верденом, где прошла одна из самых кровопролитных битв Первой мировой. В сюжетах - никакого пафоса. Солдаты если и позируют, то делают это с ленцой, оттого так правдивы снимки. Ни один из них ранее не публиковался...

- Есть предположение, что автор снимков был довольно зажиточным человеком, - говорит Артур. - На одном фото запечатлена роскошная дама за рулем личного автомобиля. Есть снимки, где артиллерист путешествует по Венеции и другим туристическим местам Италии и Франции. Но достоверно выяснить что-то о нем не представляется возможным.

Кто знает, может быть, публикация в "Родине" поможет найти ответ..

Фотографии не подписаны. О героях снимков и их судьбе можно только догадываться... / из коллекции Артура Бондаря

Фотографии не подписаны. О героях снимков и их судьбе можно только догадываться... / из коллекции Артура Бондаря

Фотографии не подписаны. / из коллекции Артура Бондаря

Фотографии не подписаны. О героях снимков и их судьбе можно только догадываться... / из коллекции Артура Бондаря

Подборка уникальных фотографий о Первой мировой войне из Государственного архива кинофотодокументов - в разделе "Научная библиотека".

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