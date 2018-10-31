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31.10.2018,  
11:58
Текст:  Николай Грищенко

Российские подлодки вооружили новыми торпедами "Физик"

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

Подводный флот России получил на вооружение первые 20 самонаводящихся новейших торпед "Физик-1". Дальность поражения цели - до 50 километров.

Боеприпасы направлены на военно-морские базы в Североморск, Балтийск, Севастополь и Фокино в Приморском крае. Об этом сообщает ТК "Звезда" со ссылкой на данные портала госзакупок.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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В 2015 году СМИ сообщали, что новая торпеда принята на вооружение российских ВМФ, и на заводе "Дагдизель" в Каспийске началось серийное производство. В первую очередь ей оснащались субмарины проектов 955 "Борей" и 885 "Ясень".

Напомним, что разработка универсальной глубоководной самонаводящейся торпеды "Физик-1" началась в Ленинграде в 1986 году. Она оснащена боевой частью весом 300 килограммов и комбинированной системой акустического самонаведения, а также допускается телеуправление с борта подлодки. Длина торпеды составляет 7,2 метра, масса - 2200 килограмм.

Напомним, что 2016 году в СМИ появлялись сообщения, что российские оборонщики приступили к разработке торпед пятого поколения под названием "Футляр". Ее дальность достигает 50 километров, скорость хода - более 50 узлов (93 километра в час), стрельбу можно вести с глубины - 400 метров.

Государственные испытания торпеды "Футляр" проходили на озере Иссык-Куль в Киргизии. Серийное производство планировалось развернуть в 2017 году.

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