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31 октября 2018 г.

Распоряжение правительства Сахалинской области от 31 октября 2018 года № 607-р "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Сахалинской области на 2019 - 2021 годы"

Дата подписания 31 октября 2018 г.
Опубликован 31 октября 2018 г.

В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Сахалинской области от 17.10.2007 № 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области":

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики Сахалинской области на 2019 - 2021 года (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства Сахалинской области В.Г.Щербина

 

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Приложение к распоряжению
(docx, DOCX, 108 Кб)