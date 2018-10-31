СМИ: Актриса Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с сердцем

Популярная российская артистка эстрады, кино и ТВ, пародистка и юмористка Елена Воробей была госпитализирована из-за, предположительно, проблем с сердцем. Об этом сообщил Пятый канал.

РЕН ТВ дополняет: заслуженная артистка России упала в обморок этой ночью, потеряв сознание.

На текущий момент никаких официальных комментариев со стороны представителей Елены или от нее самой нет.

Елена Воробей (Лебенбаум) родилась в 1967 году в Бресте. На сегодня - одно из самых узнаваемых женских лиц русскоязычного юмора.

Отец Елены всю жизнь проработал слесарем в ЖЭКе, мать работала монтажницей, умерла в 2016 году от рака.

Будущая артистка окончила музыкальное училище в Бресте. В 1988-м перебралась в Ленинград, став студенткой Ленинградского театрального института, ЛГИТМиК, по классу "артист театра, эстрады и кино". Окончила его в 1993-м. Тогда же начала работать в ленинградском Государственном театре "БУФФ", где познакомилась с Юрием Гальцевым и Натальей Ветлицкой. Выступила с клоунадой на конкурсе актерской песни имени Андрея Миронова, где стала лауреатом. Далее сменив фамилию на творческий псевдоним.

Помимо множества ярких эстрадных номеров и участия в праздничных телемюзиклах снялась в фильмах и сериалах "Страсти по Анжелике" (еще как Лебенбаум), культовом криминальном фарсе "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь" (горничная), "Улицы разбитых фонарей", "Двенадцать стульев" (версия 2005 года, Фима Собак), "Бриллианты для Джульетты".