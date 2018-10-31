Постановление администрации Тамбовской области от 31 октября 2018 года № 1118 "Об установлении величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за III квартал 2018 г. на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения"

В соответствии с Законом Тамбовской области от 16.07.1998 № 26-З "О прожиточном минимуме в Тамбовской области" (в редакции от 05.07.2013), постановлением Тамбовской областной Думы от 28.06.2013 № 855 "О потребительской корзине в целом по Тамбовской области для основных социально-демографических групп населения" администрация области постановляет:

1. Установить по представлению управления социальной защиты и семейной политики области величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за III квартал 2018 г. в расчете на душу населения - 8861 рубль, для трудоспособного населения - 9629 рублей, пенсионеров - 7425 рублей, детей - 8807 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), в газете "Тамбовская жизнь" и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главаы администрации области О.О.Иванов

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