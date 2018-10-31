В Британии 250 человек образовали цепочку, чтобы помочь книжному магазину

В британском Саутгемптоне около 250 человек образовали цепочку, чтобы помочь переехать на новое место книжному магазину October Books.

Как сообщает The Guardian, таким необычным образом волонтеры переместили более 2000 книг на 150 метров. Отмечается, что причиной переезда магазина стала невозможность платить возросшую ренту.

"Это была невероятная демонстрация поддержки и духа товарищества, и мы чрезвычайно этим тронуты, - приводит издание слова одной из работницы магазина. - Мы работаем на благо общества, и это действительно отрадно, что нам отвечают взаимностью".