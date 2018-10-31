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31.10.2018 13:30
Рубрика: В мире

В Британии 250 человек образовали цепочку, чтобы помочь книжному магазину

Текст: Александр Гацак
Фото: OctoberBooks ‏ Фото: OctoberBooks ‏
Фото: OctoberBooks ‏

В британском Саутгемптоне около 250 человек образовали цепочку, чтобы помочь переехать на новое место книжному магазину October Books.

Фото: YouTube
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Как сообщает The Guardian, таким необычным образом волонтеры переместили более 2000 книг на 150 метров. Отмечается, что причиной переезда магазина стала невозможность платить возросшую ренту.

"Это была невероятная демонстрация поддержки и духа товарищества, и мы чрезвычайно  этим тронуты, - приводит издание слова одной из работницы магазина. - Мы работаем на благо общества, и это действительно отрадно, что нам отвечают взаимностью".

В мире Европа Великобритания
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