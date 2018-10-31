Заработные платы бюджетников, не обозначенных в майских указах президента от 2012 года, вырастут в следующем году на 4,3 процента. Повышение состоится с 1 октября. Об этом сказала замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

В 2020 им планируется повысить зарплату на 3,8 процента, в 2021 - на 4 процента.

Также она отметила, что в целом в следующем году зарплаты в России будут расти, но не так стремительно, как в этом году. Рост номинальных зарплат ожидается на уровне 6,1 процента в 2019 году; на 5,4 процента - в 2020 году и на 6,6 - в 2021.

В начала этого года, по ее словам, реальные зарплаты выросли на 8,4 процента, а номинальные - на 11,1 процента.

