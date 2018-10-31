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31.10.2018 14:05
Рубрика: Экономика

На сколько вырастут зарплаты в 2019 году

Текст: Марина Гусенко
Заработные платы бюджетников, не обозначенных в майских указах президента от 2012 года, вырастут в следующем году на 4,3 процента. Повышение состоится с 1 октября. Об этом сказала замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В 2020 им планируется повысить зарплату на 3,8 процента, в 2021 - на 4 процента.

Зарплаты москвичей за год выросли почти на 10 процентов

Также она отметила, что в целом в следующем году зарплаты в России будут расти, но не так стремительно, как в этом году. Рост номинальных зарплат ожидается на уровне 6,1 процента в 2019 году; на 5,4 процента - в 2020 году и на 6,6 - в 2021.

В начала этого года, по ее словам, реальные зарплаты выросли на 8,4 процента, а номинальные - на 11,1 процента.
 

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд
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