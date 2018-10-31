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Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал дизайн нового пикапа

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В Cети появилось первое изображение нового пикапа Volkswagen. Автомобиль планируется официально представить 6 ноября на международном автосалоне в бразильском Сан-Паулу.

Как уточняет портал Motor1, название новинки пока не озвучено. Известно лишь, что пикап будут собирать на платформе MQB VW (что роднит его с Polo и T-Cross), а также то, что он будет полноприводным.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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Тизерные фото приоткрывают некоторые детали. Пикап имеет четыре двери; кузов можно будет расширить за счет двойной кабины. Автомобиль получился ниже пикапа Amarok, но выше Saveiro.

Предполагается, что новинка сможет конкурировать с Fiat Toro и Renault Duster Oroch. Скорее всего, пикап будет доступен и за пределами Бразилии.

На днях Volkswagen презентовал новый субкомпактный кроссовер T-Cross. В компании сообщили о намерении значительно расширить сегмент SUV в своем модельном ряду.

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