Бронетанковая немощь: страны НАТО пригнали на учения всего 17 танков

На учениях Iron Tomahawk 2018 ("Железный Томагавк 2018") в Эстонии НАТО представил практически все модели танков, состоящих на вооружении стран-членов.

Tanks from Across #NATO conducted live firing in Latvia as part of Exercise Furious Axe and NATO's enhanced Forward Presence and reassuring allies in the region #eFP pic.twitter.com/91vRO9Utnh — British Army (@BritishArmy) 30 октября 2018 г.

В этих милитаристских игрищах были задействованы испанские Leopard-2E, германские Leopard-2A6, американские М1А1СА, британские Challenger-2 и польские ПТ-91 "Тварды".

Для полного комплекта бронетанковой техники североатлантического альянса не хватает только французского Leclerc и итальянского C1 Ariete.

Однако первый танк очень часто выходит из строя, что уже не раз случалось на различных мероприятиях подобного характера, а бронированный представитель Апеннин из-за свой технической устарелости сейчас практически "невыездной".

Эти так называемые учения носили скорее характер шоу, чем военных маневров. Например, британцы даже поленились установить на свои "Челленджеры" бортовые экраны, а американцы щеголяли в хорошо заметном в здешних местах ярком пустынном камуфляже.

Танки, а их было целых 17 штук, увешанные двумя, а некоторые и тремя флагами, совершали какие-то маневры. Затем выстраивались в одну линию и, включив проблесковые маячки, сверкая, будто новогодние елки, дружно палили по мишеням.

Смысл происходящего, наверное, был в том, чтобы снять красивые и пафосные видеоролики и на время успокоить руководителей прибалтийских стран, так много говорящих о российской угрозе, мол, НАТО по-прежнему с ними.

Тем не менее, интересные моменты были и для военных экспертов. Например, разглядывая размещенные в Сети фотографии, они обратили внимание, насколько польская модификация старого советского Т-72М1 меньше западных бронированных монстров.

Учитывая, что масса этих танков давно уже перевалила за 60 тонн, только ПТ-91 "Тварды" сможет себя уверено чувствовать на территории бывших советских республик. Остальной натовский "зверинец" будет хорош лишь на таких вот пропагандистских шоу.