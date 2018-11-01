Дамаск призывает "Аэрофлот" возобновить полеты в Сирию

Как заявил 1 ноября министр транспорта Сирии Али Хамуд, его ведомство призывает российского флагманского авиаперевозчика возобновить полеты, прекращенные в 2012 году из-за боевых действий в Сирии.

Об этом Хамуд рассказал в интервью РИА-Новости.

По словам министра, причины, по которым пришлось прекратить полеты, "ушли в прошлое", и теперь сирийская сторона приглашает "Аэрофлот" стать первой иностранной авиакомпанией, возобновившей регулярные рейсы в САР.

В настоящее время полеты в Москву выполняют сирийские авиаперевозчики Syrian Airlines и Cham Wings. Всего на сегодня из Сирии выполняется 15 международных рейсов, 13 из Дамаска и два из Латакии.