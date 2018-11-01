Дочь экс-президента Перу приговорили к трем годам заключения

В Перу суд приговорил Кейко Фухимори, дочь экс-президента страны Альберто Фухимори, к трем годам предварительного заключения за получение денег от бразильской строительной компании Odebrecht. На аресте настаивала прокуратура. По мнению стороны обвинения, оставаясь на свободе, Кейко могла помешать следствию или скрыться. Об этом пишет ТАСС.

Фухимори-младшая проходит по делу о незаконных взносах на проведение предвыборной кампании партии "Народная сила", лидером которой она является. По версии следствия, в 2011 года Кейко использовала средства, полученные от бразильской фирмы.

Речь идет о сумме один миллион долларов. "Подсудимая является лидером предполагаемой преступной организации", - заявил судья Ричард Консепсьон Каруанчо. Напомним, Кейко Фухимори была задержана 10 октября. Позднее она была освобождена, но предстала перед новым судом.