Елена Воробей упала в обморок в поезде

Российская артистка эстрады, кино и телевидения, пародистка Елена Воробей, накануне попавшая в больницу, через свой Instagram сообщила поклонникам, что поправляется. Опубликовано соответствующее видео.

"Иду на поправку. Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает", - написала Елена.

По сообщению Газеты.ru, Воробей почувствовала себя плохо в поезде "Санкт-Петербурга - Москву". Первую помощь ей оказали проводники, а в пункте назначения состава артистку ждала "скорая".

Врачи, осмотрев Елену, сделали вывод, что у нее произошел скачок давления на почве переутомления.

Елена Воробей (Лебенбаум) родилась в 1967 году в Бресте. Окончила музыкальное училище там же. В 1988-м перебралась в Ленинград, став студенткой Ленинградского театрального института по классу "артист театра, эстрады и кино".

Снялась в фильмах и сериалах "Страсти по Анжелике", "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь", "Улицы разбитых фонарей", "Двенадцать стульев" (версия 2005 года), где сыграла образованную девушку Фиму Собак.