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Елена Воробей упала в обморок в поезде

НОВОСТЬ01.11.2018, 13:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российская артистка эстрады, кино и телевидения, пародистка Елена Воробей, накануне попавшая в больницу, через свой Instagram сообщила поклонникам, что поправляется. Опубликовано соответствующее видео.

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Иду на поправку🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Спасибо всем, кто рядом, всем , кто поддерживает💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Самое неприятное то, что как только вызвали скорую помощь, через МИНУТУ раздался звонок от журналиста явно жёлтой прессы....И журналист этот уже знал, что ко мне едет Скорая....Похоже, операторы СКОРОЙ ПОМОЩИ торгуют информацией личного характера....😱😱Господа юристы, это нормально?

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena)

"Иду на поправку. Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает", - написала Елена.

По сообщению Газеты.ru, Воробей почувствовала себя плохо в поезде "Санкт-Петербурга - Москву". Первую помощь ей оказали проводники, а в пункте назначения состава артистку ждала "скорая".

Врачи, осмотрев Елену, сделали вывод, что у нее произошел скачок давления на почве переутомления.

Елена Воробей (Лебенбаум) родилась в 1967 году в Бресте. Окончила музыкальное училище там же. В 1988-м перебралась в Ленинград, став студенткой Ленинградского театрального института по классу "артист театра, эстрады и кино".

Снялась в фильмах и сериалах "Страсти по Анжелике", "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь", "Улицы разбитых фонарей", "Двенадцать стульев" (версия 2005 года), где сыграла образованную девушку Фиму Собак.

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