Истребители ВВС Индонезии перехватили подозрительный лайнер из Индии

Лайнер индийской авиакомпании IndiGo нарушил воздушное пространство Индонезии.

Пассажирский Airbus A-320 оказался в районе островов Риау. При этом разрешений на полеты в данном секторе пилоты не получали. Для перехвата подозрительного воздушного судна по тревоге были подняты истребители Су-27 и Су-30. После предупреждения лайнер покинул территорию страны.

Командующий военно-воздушной базы на островах Риау Дадан Гунаван рассказал ТАСС, что "согласно предварительному расследованию, пассажирский лайнер выполнял тестовый полет".