Из-за стрельбы все входы в Конгресс США оцепили

Неизвестные открыли стрельбу недалеко от здания американского Конгресса в Вашингтоне. Инцидент произошел рядом с центральным железнодорожным вокзалом Union Station и Музеем почты США.

Одна из центральных улиц города - Массачусетс-авеню - перекрыта. Все входы в здание Конгресса США оцеплены, "пока расследование не будет завершено, и этот район не будет считаться безопасным", подчеркнули в полиции.

По данным ТАСС, на месте происшествия обнаружен 35-летний мужчина с множественными огнестрельными ранениями. Пострадавший госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как критическое.