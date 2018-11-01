"Кашалот" без рубки: перспективную подлодку представили во Франции

Концепт французской перспективной подводной лодки проекта SMX 31 представили на выставке Euronaval 2018 в Париже.

Самой заметной особенностью новой субмарины стало отсутствие рубки, сообщает Covert Shores. На верхней части корпуса есть лишь небольшой выпуклый участок в том месте, где располагается капсула для спасения экипажа. Прочный корпус подлодки находится внутри легкого корпуса, своими формами новая подводная лодка напоминает кашалота.

SMX-31 - это полностью электрическая подводная лодка c двумя водометными движителями. Ожидается, что, помимо привычного оборудования, она будет оснащена беспилотным летательным аппаратом, который можно будет запускать с глубины до 100 метров, а также подводным беспилотником. Сообщается, что в покрытие корпуса, сделанное их специального материала, будут встроены датчики для проведения наблюдения и разведки.

Naval Group SMX 31 next generation #submarine concept is shaped as a whale with internal cylinder compartments for structural integrity.

Focus on stealth with skin scales doubling as sensors.

Crew of 15+21 commandos.

Up to 46 weapons!#Euronaval2018 pic.twitter.com/qkz9duLhUT — Paul Wilczynski (@paul_wilczynski) 23 октября 2018 г.

Длина подлодки составляет около 70 метров, ширина и высота - по 13,8 метра. Подводное водоизмещение - 3400 тонн. Максимальная скорость составит 20 узлов, предельная глубина - более 250 метров. Французский "кашалот" сможет нести до 46 единиц вооружения (ракет и торпед).

Автор статьи также представил свое видение внутреннего строения SMX-31. Впрочем, все это лишь догадки, детальной информации о новой субмарине пока нет.