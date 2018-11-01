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01.11.2018,  
17:26
Текст:  Илья Максимов

"Кашалот" без рубки: перспективную подлодку представили во Франции

Фото: Naval Group Фото: Naval Group
Фото: Naval Group

Концепт французской перспективной подводной лодки проекта SMX 31 представили на выставке Euronaval 2018 в Париже.

Самой заметной особенностью новой субмарины стало отсутствие рубки, сообщает Covert Shores. На верхней части корпуса есть лишь небольшой выпуклый участок в том месте, где располагается капсула для спасения экипажа. Прочный корпус подлодки находится внутри легкого корпуса, своими формами новая подводная лодка напоминает кашалота.

Фото: wikipedia.org
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SMX-31 - это полностью электрическая подводная лодка c двумя водометными движителями. Ожидается, что, помимо привычного оборудования, она будет оснащена беспилотным летательным аппаратом, который можно будет запускать с глубины до 100 метров, а также подводным беспилотником. Сообщается, что в покрытие корпуса, сделанное их специального материала, будут встроены датчики для проведения наблюдения и разведки. 

Длина подлодки составляет около 70 метров, ширина и высота - по 13,8 метра. Подводное водоизмещение - 3400 тонн. Максимальная скорость составит 20 узлов, предельная глубина - более 250 метров. Французский "кашалот" сможет нести до 46 единиц вооружения (ракет и торпед).

Автор статьи также представил свое видение внутреннего строения SMX-31. Впрочем, все это лишь догадки, детальной информации о новой субмарине пока нет.

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